Trump s-a enervat și impune un „pachet extraordinar” de sancțiuni

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, ca răspuns la refuzul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt războiului din Ucraina.

Donald Trump a numit pachetul de sancțiuni „extraordinar” și a adăugat că speră că acestea vor putea fi retrase rapid dacă Rusia este de acord să oprească războiul

Această măsură vine la o zi după ce președintele Donald Trump a anulat o întâlnire planificată cu liderul rus.

Sancțiunile reprezintă prima acțiune împotriva Rusiei de când Trump a revenit la Casa Albă în ianuarie. Ele vizează reducerea veniturilor-cheie din vânzările de petrol care finanțează mașina de război rusă.

„Acum este momentul să oprim crimele și să avem un armistițiu imediat”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că „acum este momentul să oprim crimele și să avem un armistițiu imediat. Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere rusești care finanțează mașina de război a Kremlinulu”.

Mișcarea marchează o schimbare în abordarea administrației Trump, de la presiuni asupra Kievului pentru a căuta pacea, la frustrare crescândă față de cererile maximaliste ale lui Putin.

Marea Britanie a sancționat deja Rosneft și Lukoil săptămâna trecută. UE a sancționat Rosneft, dar nu și Lukoil, din cauza unor excepții pentru Ungaria și Slovacia.

„Nu părea că vom ajunge unde trebuie să ajungem”

Anterior, Trump a confirmat și anularea summitului planificat cu Putin: „Am anulat întâlnirea cu președintele Putin. Nu mi s-a părut potrivit. Nu părea că vom ajunge unde trebuie să ajungem, discuțiile cu el nu duc nicăieri. Dar o vom face în viitor”.

Am simțit pur și simplu că era momentul. Am așteptat mult timp”, a insistat Donakd Trump.

Președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lăudat noile sancțiuni, declarând că a discutat cu Scott Bessent înainte de anunț.

„Cu adoptarea iminentă a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE, acesta este un semnal clar de pe ambele părți ale Atlanticului că vom menține presiunea colectivă asupra agresorului”, a mențional ea.

UE se așteaptă să introducă noi sancțiuni, inclusiv interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat rusesc și limitarea mișcării diplomaților ruși în spațiul Schengen.

