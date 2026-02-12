În urma coliziunii, două persoane au suferit răni minore, fiind în prezent în stare stabilă, a declarat Comandamentul Sudic. Ambele nave au reușit să continue în siguranță drumul, fără să fie raportate alte pagube semnificative. „Incidentul este în curs de investigare pentru a determina cauzele exacte ale coliziunii”, au transmis oficialii armatei americane.

Nava de aprovizionare USNS Supply era activă în Caraibe, zonă aflată sub responsabilitatea Comandamentului Sudic al SUA, care gestionează și operațiuni în Atlanticul de Sud și Pacificul de Sud. Locația exactă a incidentului nu a fost dezvăluită până în acest moment.

În ultimele luni, prezența militară a SUA în regiune a crescut considerabil, ca urmare a ordinului președintelui american Donald Trump de a combate traficul de droguri. Doar în 2026, au fost înregistrate cel puțin 38 de atacuri letale asupra unor nave suspectate de contrabandă cu droguri.

Mai mult, forțele americane au intensificat presiunea asupra regimului din Venezuela, aplicând sancțiuni și desfășurând operațiuni militare. În ianuarie 2026, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost reținut în cadrul unui raid nocturn, iar măsurile împotriva petrolului venezuelean au continuat să fie puse în aplicare.

