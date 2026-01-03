Trump laudă succesul operațiunii militare și anunță o conferință de presă la Mar-a-Lago

Trump a precizat că operațiunea a fost realizată în colaborare cu autoritățile americane de aplicare a legii și a anunțat o conferință de presă la Mar-a-Lago pentru detalii suplimentare.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat în afara țării. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane. Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe contul său de pe Truth Social.

Nicolas Maduro a fost capturat împreună cu soția sa și scoși din Venezuela, a anunțat Donald Trump

Trump a ordonat atacuri aeriene asupra mai multuri obiective militare și strategice din Caracas, capitala Venezuelei

Președintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene asupra mai multor obiective din Venezuela, inclusiv instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Operațiunile fac parte dintr-o acțiune coordonată a SUA menită să vizeze infrastructura strategică a regimului lui Nicolás Maduro.

Vicepreședinta Venezuelei cere dovezi că Maduro și soția sa sunt în viață

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, spune că guvernul nu știe unde se află președintele Maduro și prima doamnă Cilia Flores, potrivit BBC.

Oficialul a adăugat că guvernul a cerut „dovezi imediate că sunt în viață” pentru amândoi.

Ministerul Apărării din Venezuela acuză SUA de cea mai criminală intervenție militară

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a declarat într-o scurtă conferință că în dimineața zilei de 3 ianuarie poporul venezuelean „a făcut obiectul celei mai criminale agresiuni militare a Guvernului SUA”.

„Oameni eroi ai Venezuelei! Soldații Patriei! Fii și fiice ale Bolivarului! Forța Armată Națională Bolivariană informează întreaga lume, că în această dimineață poporul venezuelean a făcut obiectul celei mai criminale agresiuni militare a guvernului Statelor Unite. Onoarea, datoria și istoria ne cheamă. Lăsați strigătul Patriei libere să răsune în fiecare colț! Victoria este a noastră, pentru că rațiunea și demnitatea ne însoțesc! Vom învinge!”, a spus el.

Maduro a cerut mobilizarea generală după atacurile SUA

Într-o declarație după atacurile SUA, președintele Maduro acuză că loviturile americane din Caracas au ca scop „confiscarea resurselor strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele” și „distrugerea cu forța a independenței politice a națiunii”.

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a „semnat și a ordonat punerea în aplicare a decretului care declară starea de agitație externă pe întreg teritoriul național”.

De asemenea, el a ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare națională „la momentul oportun și în circumstanțele adecvate”și a îndemnat „toate forțele sociale și politice din țară să activeze planurile de mobilizare și să condamne acest atac imperialist”.

Donald Trump l-a avertizat pe Maduro că „are zilele numărate” și a trimis o flotilă de război în Caraibe

Aceste explozii au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump, care a trimis o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei și a afirmat că zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt „numărate”.

Potrivit surselor citate de WSJ, Maduro a pus în discuție o amnistie pentru el, familia sa și oamenii care îl ajută să se mențină la putere. Multe dintre persoanele în cauză sunt vizate de sancțiuni americane sau anchetate penal în Statele Unite. La rândul lui, Trump i-a cerut să plece de bunăvoie pentru a nu aplica forța împotriva lui.

Cine este Nicolas Maduro

Președintele Venezuelei Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, pe care Donald Trump s-a lăudat că l-a capturat după ce i-a atacat țara, este succesorul lui Hugo Chávez și liderul unui regim tot mai izolat pe scena internațională.

După ce a ocupat funcția de vicepreședinte( octombrie 2012–martie 2013), Maduro, un fost lider sindical, a devenit președinte interimar după moartea lui Chávez. Un susținător zelor al chavismului ( sistemul politic și ideologia stabilite de Chávez), Maduro a fost candidatul câștigător al Partidului Socialist Unit din Venezuela (Partido Socialista Unido de Venezuela; PSUV) în alegerile speciale pentru a-l înlocui pe Chávez și a fost reales în 2018.

Regimul din ce în ce mai autoritar al lui Maduro a dus la încercări repetate din partea opoziției de a-l înlătura din funcție, încercări sortite eșecului.

știrea se actualizează

