Extraordinar este și faptul că perfecțiunea a fost atinsă nu de unul, ci de două vinuri românești: Minima Moralia Dăruire și Marama Tămâioasa Roză. Cele două vinuri au primit totodată și distincția „Diamond E Prestige”, cel mai înalt titlu acordat de juriul Femmes et Vins du Monde.

„Este cu adevărat copleșitor. Am avut multe bucurii de-a lungul timpului provenite din rezultatele internaționale, am câștigat Nova de Diamant în repetate rânduri, cu vinuri diferite, dar este prima oară când obținem un scor perfect. O premieră absolută pentru vinul românesc și o distincție rară pentru orice vin din lume, la orice concurs. Este premiul suprem pentru un pământ binecuvântat și pentru o echipă minunată, construită și sudată de-a lungul anilor. Ne bucurăm din suflet pentru acest moment unic pentru România și vinul românesc!”, a declarat Cornelia Anghel, proprietar Domeniul Coroanei Segarcea.

Vinurile perfecte de la Segarcea

Minima Moralia Dăruire 2020 este un cupaj roșu sec din soiurile Syrah, Cabernet Sauvignon și Marselan, maturat în butoaie de stejar francez și american. Este un vin care debutează timid, cu tonuri închise de smochine uscate și pământ reavăn, pentru a se deschide rapid spre arome de gemuri, tabac, piele fină și condimente. Taninurile bine dozate și perfect integrate îi dau greutate și echilibru. Producătorii recomandă decantare cu jumătate de oră înainte de servire.

Marama Tămâioasă Roză 2024 este un rozé sec din soiul autohton Tămâioasă Roză, cules manual dintr-o parcelă care încă include plantele-mamă vechi de peste 100 de ani. Vinificat în cisterne de inox la temperatură controlată și maturat pe drojdii fine, are arome complexe de trandafiri și fructe roșii tinere, o mărturie a potențialului soiurilor autohtone din terroir-ul oltenesc.

Performanța Domeniului Coroanei Segarcea la această ediție a concursului este completată cu alte trei vinuri ale domeniului, toate premiate cu Diamant Inoubliable și cu note remarcabile, confirmând consistența și calitatea portofoliului. Este vorba despre Prestige Fetească Albă 2024, un vin de asemenea foarte aproape de perfecțiune la acest concurs, unde a obținut 99 de puncte, Vardo Puterea Voinței 2021 (97 puncte) și vinul Prestige Sărut 2025 (97 puncte).

Despre Femmes et Vins du Monde. Femmes et Vins du Monde este unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale de vinuri, cu un juriu format exclusiv din femei experte în oenologie, gastronomie și cultura vinului. Degustările se desfășoară orb, iar distincțiile sunt acordate pe baza unor criterii riguroase de calitate. Obținerea scorului de 100 de puncte și a distincției „Diamond E Prestige” reprezintă recunoașterea excelenței absolute.

Care este secretul?

Succesul vinurilor de la Segarcea nu este izolat. Vinurile produse aici obțin numeroase medalii la majoritatea competițiilor internaționale la care participă. Explicațiile trebuie căutate în ceea ce înseamnă pasiune și respect. Față de tradiția seculară, față de educație temeinică și muncă la cele mai înalte standarde, față de valorile asumate și împărtășite (vinurile din gama Minima Moralia, de exemplu, au nume care exprimă aceste valori: Recunoștință, Respect, Dăruire, Onoare, Speranță și Sinceritate). Plus un element esențial: strugurii.

Situat pe paralela 44º, numită și Paralela Vinurilor, pe care o împarte cu podgorii celebre precum Bordeaux, Bourgogne sau Piemonte, Domeniul Coroanei Segarcea este locul dovedit a doua casă pentru strugurii iubitori de mult soare, așa cum sunt Touriga Nacional și Marselan (soiul minune născut în inima Franței în anii 70, care a prins în România doar la Segarcea), și unul dintre puținele locuri unde Viognier-ul sau Cabernetul Franc au dat rezultate remarcabile.

Plus strugurele-tezaur al României, Tămâioasa roză, un descendent al Muscatului Frontignan, care a fost salvat de la dispariție într-un colț de podgorie de la Segarcea, unde câțiva butuci vechi de un secol s-au încăpățânat să supraviețuiască. Un strugure cu bob mic, aromatic, cu putere de seducție. Suav, curgător, delicat dar intens.

Domeniul Coroanei Segarcea, furnizor oficial al Casei Regale a României

Înființat în 1884 ca unul dintre cele 12 Domenii ale Coroanei Regale, Domeniul Coroanei Segarcea are o tradiție viticolă de peste 140 de ani în sudul Olteniei. Recunoscut ca producător de vinuri DOC încă din 1929, domeniul a obținut medalii de aur la Paris în 1936. Privatizat în 2002 de familia Anghel, a fost complet renovat și replantat conform standardelor internaționale, cu sprijinul consultantei Ghislaine Guiraud, oenolog și șef al Catedrei de Analiză Organolепtică a Universității din Montpellier.

Din 2010, Domeniul Coroanei Segarcea este furnizor oficial al Casei Regale a României. Portofoliul cuprinde gamele Principesa Margareta, Minima Moralia, Marama, Prestige, precum și toate expresii ale unui terroir unic: sol de argilă și pietriș așezat pe strat calcaros, în microclimatul favorabil al Segarcei.

Foto: Domeniul Coroanei Segarcea

