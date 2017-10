Agenția americană de știri economice Dow Jones a scris că Google va cumpăra Apple pentru un ”mizilic” de 9 miliarde de dolari, datorită unei prevederi speciale din testamentul lui Steve Jobs, potrivit Gizmodo. Știrea este, în mod evident, falsă.

Informația a provocat, însă, mai multe alerte de breaking news în presa americană, iar brokerii de acțiuni de pe bursa de la New York au început să schimbe în timp real vestea pe Twitter, iar acțiunile Apple au crescut puțin.

”Într-o mișcare surprinzătoare pentru orice este viu, Google a anunțat că va achiziționa Apple pentru 9 miliarde de dolari”, se arată în știrea falsă apărută pe Dow Jones și semnată Josee Rose. ”Directorul executiv al Google Larry Page a avut discuții secrete cu acum-decedatul Steve Jobs în 2010 pentru a grăbi tranzacția”, se arată în știrea falsă.

Fluxul Dow Jones mai spune că Google se va muta în sediul Apple și că va primi câte 9 acțiuni Apple pentru fiecare acțiune Google. De asemenea, articolul mai arată și că angajații Google au izbucnit în bucurie la auzul veștii.

Informația a fost remarcată rapid de către site-ul de profil 9to5Mac, care a remarcat și că acțiunile Apple au crescut până la 158 de dolari bucata.

Ulterior, un purtător de cuvânt al Dow Jones a spus pentru Gizmodo că informațiile false ”au fost publicate accidental ca parte a unui test de tehnologie” și că acestea ”nu au fost niciodată intenționate a fi publicate”.

Dow Jones, parte a trustului de presă News Corp

Agenția de știri Dow Jones este parte a trustului de presă News Corporation, deținut de către miliardarul Rupert Murdoch, din anul 2007. News Corp este și proprietarul celebrului ziar economic Wall Street Journal. Trustul mai deține și ziarul New York Post, publicațiile financiare MarketWatch și Barron’s, ziarele britanice The Sun, The Times și The Sunday Times.

De asemenea, este și proprietarul editurii HarperCollins, una dintre cele mai mari din lume. În fine, News Corp mai deține și câteva posturi de radio din Marea Britanie și câteva televiziuni din Australia.

Apple, cea mai valoroasă companie din lume

În acest moment, o acțiune Apple este tranzacționată la 156 de dolari pe unitate, ceea ce înseamnă că valoarea bursieră a companiei americane este de 809 miliarde de dolari. În fapt, Apple este cea mai valoroasă companie din lume, iar aceasta nu are cum să fie vândută pe doar 9 miiarde de dolari.

În fapt, Apple are în conturi 261 de miliarde de dolari, mai mult decât tot PIB-ul României sau Greciei. Anul trecut Apple a fost cea mai profitabilă companie din lume, aceasta scoțând un câștig net de 45,69 miliarde de dolari la venituri totale de 214,23 miliarde de dolari.

De partea cealaltă, Alphabet – holdingul care deține Google, are o capitalizare totală de 685 de miliarde de dolari. O acțiune Google este, însă, 980 de dolari pe unitate acum. Google a avut în 2016 venituri totale de 89,73 miliarde de dolari și un profit net de 19,48 miliarde de dolari.

iPhone 8 vs Pixel 2

Cei doi giganți sunt competitori direcți în domeniul smartphone-urilor: Google a lansat Pixel 2 imediat după prezentarea iPhone 8 și iPhone X de către Apple.

De asemenea, cele două companii luptă și în domeniul laptopurilor, odată cu lansarea de către Google a chromebook-urilor Pixel și Pixelbook, care concurează direct cu linia MacBook de la Apple.

Inteligența artificială și mașinile autonome, duelul viitorului

În fine, Apple și Google concurează mai nou și în domenii de frontieră, precum cel al inteligenței artificiale, unde asistentul digital Siri este competitor direct cu Google Assistant.

Concomitent, Google testează mașini autonome încă din 2010, iar Apple testează la rândul său sisteme pentru mașini care se conduc singure în California.

Anterior, presa a scris că Apple vrea să cumpere producătorul britanic McLaren.

Vânate pentru taxe

Pe de altă parte, cei doi giganți au și ceva în comun: ambii sunt ”vânați” în Europa pentru taxe. Apple a primit anul trecut o amendă de 13 miliarde de euro de la Comisia Europeană din cauza profiturilor sifonate prin Irlanda, iar în acest an Executivul comunitar a dat în judecată Irlanda că nu a recuperat banii.

Dincolo, Google este vizată de planurile Franței de a impune o taxă pe cifra de afaceri la nivel european pentru companiile care activează online.