Ediția rusă a cărții lui Navalnîi, cu 100 de pagini lipsă - cum a fost „curățată” povestea opozantului lui Putin

Pozițiile lui Navalnîi față de invadarea Ucrainei, neincluse

Andrei Volna, un chirurg care a părăsit Rusia din cauza poziției sale antirăzboi, a observat că ediția rusă nu conține postările lui Navalnîi de pe rețelele sociale, spre deosebire de cea în engleză. El a argumentat că acestea ar fi trebuit incluse, mai ales că arătau poziția lui Navalnîi față de invazia Ucrainei, potrivit Meduza.

Cartea „Patriotul” combină autobiografia lui Navalnîi cu jurnalele sale din închisoare, până în septembrie 2022. Soția sa, Iulia Navalnaia, a declarat că accesul la hârtie și creion i-a fost restricționat tot mai mult în închisoare.

Libertatea a publicat exclusiv în România, începând cu 14 octombrie 2024, cinci fragmente din cartea „Patriotul. Memorii” oferite de editorul român al cărții, Editura Litera.

Absența postărilor a fost o decizie editorială, nu cenzură

Fundația Anticorupție (FBK) fondată de Navalnîi a respins acuzațiile că ar fi manipulat conținutul cărții. Maria Pevcic, președinta FBK, a explicat: „Editorii ediției în engleză au decis să adauge [postări] pe care le-au considerat necesare pentru înțelegerea contextului. Editorii ediției în rusă au decis să nu le includă […] deoarece cartea constă din jurnale din închisoare – nu o colecție a tuturor textelor scrise vreodată de Navalnîi”.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Varvara Babițkaia, editoarea ediției în rusă, a declarat că absența postărilor a fost o decizie editorială: „Un jurnal personal este un lucru, iar o postare pe Instagram este altceva – sunt genuri diferite. […] Am încercat să rămânem fideli intenției autorului”.

Ea a adăugat că a discutat alegerile editoriale cu Iulia Navalnaia și că au reflectat îndelung asupra tipului de carte pe care Navalnîi însuși ar fi vrut să o publice.

Opiniile experților sunt împărțite

Anna Narinskaia, critic literar, a subliniat că este obișnuit ca edițiile în diferite limbi ale aceleiași cărți să varieze. Tihon Dzyadko, redactor-șef al canalului independent Dozhd, a declarat că nu crede că omisiunea postărilor antirăzboi ale lui Navalnîi din ediția rusă face parte dintr-un „plan secret sau viclean”.

În schimb, Yevgenia Albats, redactor-șef al The New Times, a considerat decizia de a exclude postările lui Navalnîi o greșeală: „Sunt uimită că postările sale nu au fost incluse în ediția rusă. […] Cum ar putea cineva să refuze cititorilor ruși – chiar oamenii pentru care și-a dat viața – mesajele pe care le-a scris pentru ei?”.

Controversa ridică întrebări importante despre modul în care sunt adaptate cărțile pentru diferite audiențe și cine are dreptul să modeleze moștenirea lui Navalnîi. Dezbaterea continuă, în timp ce Iulia Navalnaia nu a comentat public pe această temă, potrivit Meduza.

Navalnîi a început să scrie cartea în 2020

Aleksei Navalnîi a început să scrie volumul Patriot la scurt timp după ce a fost la un pas de moarte în 2020, în urma unei otrăviri. Cartea cuprinde întreaga poveste a vieții sale: autorul își descrie tinerețea, chemarea pentru activism, căsnicia și familia, angajamentul pe care și l-a luat de a înfrunta o putere mondială care voia să-l amuțească cu orice preț și convingerea sa nestrămutată că schimbările se vor produce indiferent de cei care li se împotrivesc.

Iulia Navalnaia, văduva lui Alexei Navalnîi Foto: Profimedia Images

Într-o scriitură vie, antrenantă, care cuprinde o corespondență din închisoare ce n-a mai văzut lumina tiparului până acum, Navalnîi rememorează, printre multe alte aspecte, cariera sa politică, numeroasele încercări de asasinare a sa, viețile apropiaților săi și campania neobosită pe care el și echipa sa au purtat-o împotriva unui regim din ce în ce mai dictatorial.

Cine a fost Aleksei Navalnîi

Recomandări Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Aleksei Navalnîi a fost un lider al opoziției ruse, politician, militant anticorupție și deținut politic, care a cucerit recunoașterea și respectul întregii lumi. Printre numeroasele distincții internaționale care i-au fost acordate se numără Premiul Saharov, Premiul anual al Parlamentului European pentru drepturile omului, Premiul pentru curaj al Summitului de la Geneva pentru drepturile omului și democrație și Premiul Dresda pentru pace. De asemenea, Navalnîi a apărut pe listele „Cele mai influente 100 de personalități“ și „Cele mai influente 25 de personalități de pe internet“ ale revistei Time.

Pe 20 august 2020, Aleksei Navalnîi a fost otrăvit într-un avion care zbura de la Tomsk spre Moscova și a fost internat la un spital din Omsk. Ulterior a fost evacuat în Germania și tratat la un spital din Berlin, unde medicii au anunțat că a fost otrăvit cu inhibitor de colinesterază.

Pe 17 ianuarie 2021, Aleksei Navalnîi s-a întors în Rusia cu avionul, din Germania, după ce viața îi fusese salvată. A aterizat pe Aeroportul Internațional Șeremetievo, din Moscova, după ce zborul a fost deviat de pe Aeroportul Vnukovo. La controlul pașapoartelor, a fost reținut, fiind acuzat că a încălcat termenii eliberării condiționate, după o condamnare primită în 2017.

Mesajul video transmis de Aleksei Navalnîi poporului rus: „În situația în care sunt ucis, e foarte simplu: nu renunțați!”. Foto: Profimedia Images

Au urmat mai multe procese în care au fost emise mai multe acuzații pe numele său și a primit apoi diverse pedepse în colonii penitenciare rusești. Pe 4 august 2023, Navalnîi a fost condamnat la încă 19 ani într-o colonie cu „regim special” sub acuzații care includ incitarea publică la activități extremiste, finanțarea activității extremiste și „reabilitarea ideologiei naziste”. Tribunalul din Moscova l-a găsit vinovat pentru toate acuzațiile, într-un proces cu ușile închise. Potrivit avocaților săi, în urma acestei ultime sentințe, Navalnîi ar fi fost eliberat în decembrie 2038

Apropiații lui Navalnîi au dezvăluit că după această ultimă condamnare, din decembrie 2023, au pierdut legătura cu el. Ultima sa locație cunoscută a fost lagărul de prizonieri IK-6, din regiunea Vladimir, unde, la 15 decembrie, personalul a anunțat că Navalnîi a părăsit unitatea și a fost mutat într-o altă închisoare.

Pe 25 decembrie 2023 s-a descoperit că se află în colonia „regim special” IK-3, cunoscută sub numele de „Lupul polar”, în Kharp, în regiunea autonomă Yamalo-Nenets. A rămas acolo până la moartea sa, pe 16 februarie 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE