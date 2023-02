„O înfrângere militară definitivă (a Rusiei în Ucraina) mai poate fi întârziată (doar) cu preţul vieţilor a sute de mii de mobilizaţi (rezerviştii ruşi înrolaţi recent de Moscova, n.r.), însă, în final, ea este inevitabilă”, a afirmat Navalnîi, într-un mesaj postat de echipa sa pe reţelele de socializare.

„Combinaţia dintre război de agresiune + corupţie + incompetenţă a generalilor + economie slabă + eroism şi mare motivare a celor care se apără nu poate duce decât la o înfrângere”, a adăugat Navalnîi.

The combination of aggressive warfare, corruption, inept generals, weak economy, and heroism and high motivation of the defending forces can only result in defeat.

În acest lung mesaj postat cu patru zile înainte de marcarea unui an de la declanşarea de către Kremlin a ofensivei împotriva Ucrainei, militantul rus anticorupţie în vârstă de 46 de ani, ce se opune ferm preşedintelui rus Vladimir Putin, detaliază în 15 puncte opoziţia sa faţă de acest conflict.

On the eve of the anniversary of the full-scale and unprovoked invasion of Ukraine by Russian troops, I have summarized the political platform of mine and, hopefully, of many other decent people.

15 theses of a Russian citizen who desires the best for their country.