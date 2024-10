Exclusiv în limba română, în Libertatea, fragmente din cea mai așteptată carte a anului la nivel internațional, „Patriot”, memoriile lui Aleksei Navalnîi

Începând de luni, 14 octombrie 2024, unele dintre cele mai mari publicații ale lumii, The New Yorker, The Times, Der Spigel, Le Monde, El Pais, vor publica o mini-serie de fragmente în avanpremieră din această carte, anticipând lansarea din 22 octombrie.

Alături de acestea, editorul în limba română, Litera, și deținătorul internațional de drepturi au ales Libertatea pentru a publica cele cinci fragmente, atât în ediția pe print, cât și în cea digitală a cotidianului nostru. Este nu doar o onoare pentru noi să găzduim texte din cartea de memorii a lui Aleksei Navalnîi, dar și o recunoaștere a valorii brandului Libertatea și profesionalismului echipei noastre.

De luni, 14 octombrie, pe site-ul nostru și în ediția print, în fiecare dimineață, timp de cinci zile, veți putea citi cinci fragmente selectate de editorul român al Memoriilor și publicate exclusiv în România de Libertatea.

Coperta ediției în limba română a volumului de memorii semnat de Aleksei Navalnîi. Foto: Editura Litera

Cel mai proeminent disident al secolului XXI

„Patriot. Memorii de Aleksei Navalnîi”, memoriile tulburătoare ale celui mai proeminent disident de la începutul secolului XXI, este cea mai așteptată carte a anului la nivel internațional. Principalul opozant al regimului Putin din Rusia a plătit prețul suprem pentru convingerile sale: moartea sa a survenit în februarie 2024 într-una dintre coloniile penitenciare din nordul Rusiei, dincolo de Cercul Polar. Cartea este unul dintre cele mai amănunțite, nevralgice și puternice proiecte editoriale ce au în prim-plan mari personalități.

Ediția în limba română, publicată de Editura Litera, va apărea în această toamnă, pe 22 octombrie, simultan cu cele peste 20 de ediții ale cărții din toată lumea, inclusiv în limbile engleză și rusă. În Statele Unite ale Americii interesul pentru carte este imens, mai ales în contextul alegerilor prezidențiale din acest an, Knopf Publishing anunțând un tiraj inițial de cel puțin 500 000 de exemplare.

Editura Litera are o tradiție de 35 de ani în editarea de carte. Ani în care, cu tenacitate, cu pasiune, cu profesionalism, cu reușite majore, a editat peste 9 000 de titluri, într-un tiraj total de peste 70 de milioane de exemplare. Acoperind aproape toate domeniile de ficțiune și nonficțiune, Litera a reușit să se impună prin calitatea catalogului editorial, devenind unul dintre cei mai importanți actori de pe piața de carte din România.

„Volumul Patriot. Memorii” de Aleksei Navalnîi, publicat de Editura Litera, va fi lansat simultan pe 22 octombrie atât în print (ediție cartonată), cât și în format digital (ebook & audiobook). Până atunci cartea este disponibilă la precomandă cu o reducere atractivă și transport gratuit pe site-ul litera.ro.

Navalnîi a început să scrie cartea în 2020

Aleksei Navalnîi a început să scrie volumul Patriot la scurt timp după ce a fost la un pas de moarte în 2020, în urma unei otrăviri. Cartea cuprinde întreaga poveste a vieții sale: autorul își descrie tinerețea, chemarea pentru activism, căsnicia și familia, angajamentul pe care și l-a luat de a înfrunta o putere mondială care voia să-l amuțească cu orice preț și convingerea sa nestrămutată că schimbările se vor produce indiferent de cei care li se împotrivesc.

„Cartea aceasta este o mărturie atât a vieții lui Aleksei, cât și a angajamentului său neclintit de a lupta împotriva dictaturii – o luptă pentru care a pus totul în joc, inclusiv propria viață. De-a lungul paginilor, cititorii vor ajunge să cunoască omul pe care l-am iubit nespus – un om de o integritate profundă și de un curaj ferm. Istorisirea drumului său îi va onora memoria și îi va inspira pe ceilalți să lupte pentru ceea ce e drept și să nu piardă din vedere valorile care contează cu adevărat”, a spus Iulia Navalnaia, soția lui Aleksei Navalnîi, despre „Patriot”.

Iulia Navalnaia, văduva lui Alexei Navalnîi, pe 4 iunie 2024, se îndepărtează de poza acestuia după ce a aprins o lumânare la sfârșitul unei slujbe pentru politicianul rus de opoziție în Biserica Sf. Maria, de ziua sa. Navalnîi murit în februarie 2024, într-un lagăr rusesc de prizonieri la nord de Cercul polar. Susținătorii săi vorbesc despre crimă. Foto: Profimedia Images

Într-o scriitură vie, antrenantă, care cuprinde o corespondență din închisoare ce n-a mai văzut lumina tiparului până acum, Navalnîi rememorează, printre multe alte aspecte, cariera sa politică, numeroasele încercări de asasinare a sa, viețile apropiaților săi și campania neobosită pe care el și echipa sa au purtat-o împotriva unui regim din ce în ce mai dictatorial.

„Nu vreau să renunț la țara mea și nici la ceea ce cred. Nu pot să trădez nici o variantă, nici pe una, nici pe cealaltă. Dacă convingerile tale valorează ceva, trebuie să ți le aperi. Și dacă este necesar, trebuie să faci unele sacrificii.”, afirma Aleksei Navalnîi, 17 ianuarie 2024, într-una dintre ultimele postări pe Facebook.

Scris cu înfocarea, istețimea, candoarea și curajul pentru care a fost lăudat pe bună dreptate, „Patriot” este ultima scrisoare pentru lume a lui Navalnîi: o istorisire emoționantă a ultimilor săi ani petrecuți în cea mai necruțătoare închisoare de pe Pământ, un memento care ilustrează motivul pentru care principiile libertății individuale au o însemnătate atât de mare și un apel electrizant de a continua munca pentru care și-a dat viața.

Cine a fost Aleksei Navalnîi

Aleksei Navalnîi a fost un lider al opoziției ruse, politician, militant anticorupție și deținut politic, care a cucerit recunoașterea și respectul întregii lumi. Printre numeroasele distincții internaționale care i-au fost acordate se numără Premiul Saharov, Premiul anual al Parlamentului European pentru drepturile omului, Premiul pentru curaj al Summitului de la Geneva pentru drepturile omului și democrație și Premiul Dresda pentru pace. De asemenea, Navalnîi a apărut pe listele „Cele mai influente 100 de personalități“ și „Cele mai influente 25 de personalități de pe internet“ ale revistei Time.

Pe 20 august 2020, Aleksei Navalnîi a fost otrăvit într-un avion care zbura de la Tomsk spre Moscova și a fost internat la un spital din Omsk. Ulterior a fost evacuat în Germania și tratat la un spital din Berlin, unde medicii au anunțat că a fost otrăvit cu inhibitor de colinesterază.

Pe 17 ianuarie 2021, Aleksei Navalnîi s-a întors în Rusia cu avionul, din Germania, după ce viața îi fusese salvată. A aterizat pe Aeroportul Internațional Șeremetievo, din Moscova, după ce zborul a fost deviat de pe Aeroportul Vnukovo. La controlul pașapoartelor, a fost reținut, fiind acuzat că a încălcat termenii eliberării condiționate, după o condamnare primită în 2017.

Mesajul video transmis de Aleksei Navalnîi poporului rus: „În situația în care sunt ucis, e foarte simplu: nu renunțați!”. Foto: Profimedia Images

Au urmat mai multe procese în care au fost emise mai multe acuzații pe numele său și a primit apoi diverse pedepse în colonii penitenciare rusești. Pe 4 august 2023, Navalnîi a fost condamnat la încă 19 ani într-o colonie cu „regim special” sub acuzații care includ incitarea publică la activități extremiste, finanțarea activității extremiste și „reabilitarea ideologiei naziste”. Tribunalul din Moscova l-a găsit vinovat pentru toate acuzațiile, într-un proces cu ușile închise. Potrivit avocaților săi, în urma acestei ultime sentințe, Navalnîi ar fi fost eliberat în decembrie 2038

Apropiații lui Navalnîi au dezvăluit că după această ultimă condamnare, din decembrie 2023, au pierdut legătura cu el. Ultima sa locație cunoscută a fost lagărul de prizonieri IK-6, din regiunea Vladimir, unde, la 15 decembrie, personalul a anunțat că Navalnîi a părăsit unitatea și a fost mutat într-o altă închisoare.

Pe 25 decembrie 2023 s-a descoperit că se află în colonia „regim special” IK-3, cunoscută sub numele de „Lupul polar”, în Kharp, în regiunea autonomă Yamalo-Nenets . A rămas acolo până la moartea sa, pe 16 februarie 2024.

