Aleksei Navalnîi se aștepta să moară în închisoare. Fragmente din cartea opozantului lui Vladimir Putin

Cel mai important lider al opoziției din Rusia în ultimul deceniu, Aleksei Navalnîi, a murit în februarie 2024 într-o închisoare din Cercul Arctic, când ispășea o pedeapsă de 19 ani pentru acuzații de extremism, dar considerate ca fiind motivate politic.

Navalnîi, cel mai important critic al lui Vladimir Putin, știa că își va petrece restul vieții în închisoare și că va muri acolo, arată memoriile scrise în închisoare, care vor fi publicate postum într-o carte, pe 22 octombrie.

„Îmi voi petrece restul vieții în închisoare și voi muri aici. Nu va fi nimeni să-și ia rămas-bun. Sau, în timp ce voi fi încă în închisoare, oameni pe care îi cunosc din afară vor muri, iar eu nu voi putea să-mi iau rămas-bun de la ei. Toate aniversările vor fi sărbătorite fără mine. Nu-mi voi vedea niciodată nepoții. Nu voi fi subiectul niciunei povești de familie. Voi lipsi din toate fotografiile”, scria Navalnîi în martie 2022.

Memoriile, intitulate „Patriot”, conțin reflecții asupra izolării sale și starea de sănătate în declin, descrise cu umorul său caracteristic, a sintetizat BBC.

„Nu am niciun sentiment de singurătate, abandon sau izolare. Dispoziția mea este grozavă și chiar în spiritul Crăciunului. Dar nu există înlocuitor pentru comunicarea umană normală în toate formele sale: de la glumele la masa de Anul Nou până la corespondența pe Telegram și comentariile de pe Instagram și Twitter”, scria el pe 31 decembrie 2023.

Navalnîi stătea sub portretul lui Putin

Fragmentele publicate de The New Yorker arată viața grea din închisoare, inclusiv orele lungi de muncă la o mașină de cusut și cum arăta o zi obișnuită, când era nevoit să stea sub portretul lui Putin.

„După muncă, continui să stai câteva ore pe o bancă din lemn, sub un portret al lui Putin. Aceasta se numește „activitate disciplinară”. Sâmbăta, lucrezi timp de cinci ore și stai din nou pe bancă sub același portret. Duminica, în teorie, ar trebui să fie o zi liberă. Dar în administrația lui Putin, sau în orice alt loc unde a fost stabilită rutina mea, sunt experți în relaxare. Duminica stăm într-o cameră pe o bancă din lemn timp de zece ore”, nota Navalnîi în jurnal.

Navalnîi se temea că va fi îngropat într-un mormânt nemarcat

În memoriile sale, Navalnîi reflecta asupra momentului în care a realizat că ar putea muri în închisoare, uitat de toată lumea, și că va fi îngropat într-un mormânt nemarcat.

Am avut gânduri că voi muri aici, uitat de toată lumea, și voi fi îngropat într-un mormânt nemarcat. Familia mea va fi informată că „în conformitate cu legea, locul de înmormântare nu poate fi dezvăluit”. Mi-a fost greu să rezist impulsului de a începe să sparg cu furie totul în jurul meu, răsturnând paturile și noptierele. Aleksei Navalnîi:

Cât va costa cartea lui Navalnîi în România

Opozantul lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, a murit în închisoarea din Siberia unde era încarcerat de trei ani, anunțul oficial fiind făcut pe 16 februarie 2024. Politicianul de 47 de ani a fost arestat şi închis în ianuarie 2021, după ce s-a întors din Germania, unde a fost tratat după ce în august 2020 a fost otrăvit cu Noviciok.

Cartea de memorii a lui Aleksei Navalnîi va apărea și în limba română, la editura Litera. Prețul cărții va fi de aproximativ 75 de lei.

