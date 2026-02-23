Cine era „El Mencho”

Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes a fost ofițer de poliție, a condus CJNG, considerat de Agenția pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) drept una dintre cele mai „puternice și nemiloase organizații criminale” din Mexic.

SUA l-au acuzat pe liderul cartelului, în 2022, de coordonarea producției și distribuției de fentanil pentru import în SUA, oferind o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru capturarea sa, conform CNN.

De unde venea porecla „El Mencho”

Porecla „El Mencho” este un derivat colocvial de la numele de familie al deținătorului său, Nemesio Oseguera Cervantes, liderul cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG). Iată explicația din spatele acestui nume:

Etimologia numelui Nemesio

În anumite regiuni din Mexic (precum Michoacán, de unde provine acesta), există tradiția de a crea porecle prin scurtarea sau modificarea numelor de botez.

Nemesio se transformă adesea în „Mencho” .

se transformă adesea în . Este similar cu modul în care „Francisco” devine „Pancho” sau „José” devine „Pepe”.

Cum spunem noi Gigi cuiva al cărui nume este Gheorghe, sau Jean sau Nelu, cuiva care poartă numele Ion.

Semnificația culturală pentru Mencho

Deși în spaniola standard „mencho” poate fi uneori un argou pentru cineva mai puțin inteligent sau „prostănac” (derivat din menso), în cazul lui Nemesio Oseguera, porecla nu are această conotație peiorativă. Este pur și simplu un diminutiv regional care a devenit o „marcă” a terorii în lumea interlopă.

Alte apelative pe care le avea „El Mencho”

În afară de „El Mencho”, acesta mai era cunoscut și sub numele de „El Señor de los Gallos” (Domnul Cocoșilor), datorită pasiunii sale binecunoscute pentru luptele de cocoși, un hobby care i-a facilitat multe conexiuni în perioada în care își construia puterea ]n lumea interlopă.

Acest articol a folosit și verificat informații obținute cu ajutorul inteligenței artificiale.

