Măsura de securitate, care a dus la suspendarea tuturor zborurilor comerciale, a fost impusă pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Copiii, elevi în clasele V–XII, se aflau într-o excursie organizată pe perioada vacanței intersemestriale și aveau programată revenirea în România pe parcursul zilei de sâmbătă.

Aceștia sunt însoțiți de două cadre didactice, Oana Nedelcu și Ligia Harasim.

Așteptare tensionată pentru familii

În acest moment, grupul se află în imposibilitatea de a părăsi orașul până la o decizie oficială de redeschidere a traficului aerian.

Deși autoritățile emirateze au dat asigurări privind măsurile locale de protecție, situația regională rămâne extrem de volatilă.

Acasă, la Focșani, părinții trăiesc momente de neliniște majoră. Chiar dacă familiile mențin o comunicare permanentă cu elevii și cu profesorii însoțitori, incertitudinea privind momentul reluării curselor aeriene și a repatrierii amplifică starea generală de îngrijorare.

Vicepreședintele Camerei Deputaților, afectat de restricții

Elevii vrânceni nu sunt singurii cetățeni români surprinși de aceste restricții drastice. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este la rândul său blocat în Dubai.

Oficialul se afla într-o vacanță alături de familia sa în momentul în care au fost sistate toate decolările și aterizările pe aeroporturile din țară.

Apelul Ministerului Afacerilor Externe

În contextul tensiunilor majore din zonă, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un set clar de instrucțiuni pentru cetățenii români aflați pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite:

Să urmărească în permanență anunțurile oficiale publicate de Ambasada României și de Consulatul General din regiune.

Să rămână la adăpost, în spații sigure.

Să evite cu strictețe orice deplasare care nu este esențială.

