Ce este Pickabot

Pickabot este un robot autonom, care utilizează tehnologii moderne pentru a identifica și colecta deșeuri (sticle de plastic, hârtie mototolită). Acesta a fost creat în totalitate de cei doi elevi din Iași, sub coordonarea profesoarei Mirela Țibu.

Aceștia au prezentat, în cadrul competiției internaționale, cum au construit robotul. A fost important să aducă un punct nou de vedere în comunitatea științifică.

„Tema concursului a fost să aducem un studiu științific pentru o anumită categorie – științe, biochimie, multimedia etc. Noi am ales ingineria și am dezvoltat un robot care integrează noile tehnologii apărute pe piață în domeniul ecologiei”, a precizat Shaan Salian, pentru „Ziarul de Iași”.

Robotul explorează o zonă predefinită, folosindu-se de o cameră pentru detectarea obeictelor din zona sa de acțiune. Pickabot determină poziția unui obiect, după ce a fost identificat, navighează spre el, folosind un braț robotic pentru a-l plasa într-un container de colectare.

„Robotul este antrenat pe baza modelului de detecție Yolo pentru a distinge anumite tipuri de obiecte. Noi l-am antrenat pe sticle de plastic și pe hârtii mototolite, iar el poate distinge doar aceste două obiecte. Plănuim să îl antrenăm pe o bază mai mare de date. Robotul detectează și sticle de mari dimensiuni, dar din cauză că are un container mic, nu le poate colecta, rezumându-se la sticlele mai mici de 0,5 litri”, a adăugat Shaan.

Care a fost cea mai grea parte din construcția robotului

Mark Strîmbu a spus că cea mai grea parte din construcția robotului i s-a părut partea software. S-au documentat singuri și au învățat cum să implementeze tot ceea ce au găsit pe internet.

„Pickabot este format dintr-un șasiu, un braț robotic, un sistem lidar, o cameră și un recipient de colectare. Lidarul scanează mediul înconjurător trimițând un laser care detectează obstacolele, ajutând robotul să-și creeze o hartă pentru navigație. Dacă în fața sa este o masă, de exemplu, robotul va căuta o rută alternativă în loc să meargă direct prin ea”, a declarat Mark.

Pickabot poate recunoaște deșeurile vizate, cu ajutorul camerei și algoritmilor de inteligență artificială creați de cei cei doi elevi de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.

„Noi am conceput un algoritm care identifică dacă un obiect este o sticlă de plastic sau o hârtie mototolită. Robotul este complet autonom și poate fi programat să curețe o zonă specifică, cum ar fi o sală de clasă”, a adăugat elevul.

Pentru a înțelege cum funcționează uneltele pe care le-au folosit la construcția robotului, cei doi băieți au făcut cercetare.

„Pe partea de mecanică, pot spune că a durat o lună să facem designul 3D și asamblarea. Pe partea de software, a durat în jur de trei luni, pentru că a trebuit să integrăm toate componentele. Kit-ul de software pe care l-am folosit a trebuit să îl învățăm de la zero, de pe internet”, a declarat Shaan.

Care este costul actual al robotului Pickabot

În ceea ce privește costul actual al robotului Pickabot, acesta se ridică la aproape o mie de dolari, însă ar putea fi redus semnificativ prin folosirea unei imprimante 3D pentru realizarea componentelor.

„Varianta aceasta a robotului costă în jur de o mie de dolari, dar costul ar putea fi mult mai redus, dacă șasiul și brațul robotului ar fi printate la imprimanta 3D, de exemplu. Fiindcă a trebuit, însă, să ne axăm pe ideea de a face un robot autonom, nu am mai avut timp să ne ocupăm de lucrurile simple, precum printarea șasiului și crearea brațului robotic. Avem norocul să fim într-un spațiu în care ne este foarte ușor să atingem sponsori. Doamna profesoară Mirela Țibu s-a ocupat să găsească sponsori pentru noi. Nu am plătit nimic pentru robot, toate costurile au fost acoperite datorită sponsorilor”, a spus Mark.

