Elevii de clasa a opta vor fi înscriși automat la Evaluarea Națională, potrivit metodologiei de examen adoptată în septembrie anul trecut. Potrivit calendarului de la Evaluarea Națională 2019, până pe 7 iunie are loc înscrierea la examen. Ministrul Educației a declarat că anul acesta cei care obțin note mai mici de 5 la evaluare ar trebui să intre la școlile profesionale.

„Înscrierea la evaluarea națională pentru cei care sunt înmatriculați în clasa a opta se face automat. Părinții fac înscrierea numai pentru elevii din seriile anteriore. Așa prevede metodologia adoptată de la începutul anului școlar”, a declarat Ecaterina Andronescu, aflată la Parlament la premierea școlilor din cadrul competiției ”Școala Europeană”, potrivit hotnews.ro.

Întrebată despre despre numărul mult mai mare de clase profesionale pe care le-a repartizat anul acesta în vederea admiterii la liceu pe care le-a trimis inspectoratelor și apoi le-a corectat, ministrul Educației a spus că toți elevii de clasa a opta vor fi înmatriculați în clasa a IX-a.

Toți elevii au loc în clasa a IX-a

Toți elevii vor avea locul asigurat într-un liceu sau școală profesională, a mai spus Ecaterina Andronescu.

„Aș vrea să ne uităm la rezultate. Anul trecut au fost date în plus 30.000 de locuri, peste cifra elevilor care erau înmatriculați în clasa a opta. Deci aș vrea să elimin ideea că am dat cu 30.000 de locuri mai puține decât numărul elevilor înmatriculați. Toți elevii care sunt înmatriculați acum au un loc în clasa a IX-a, fie la învățământul liceal, fie la învățământul profesional”, a spus ministrul.

Ministrul Educației a precizat că numărul de locuri la școlile profesionale a fost distribuit în așa fel încât elevii cu note sub 5 la Evaluarea Națională să nu mai intre la liceu, ci să fie distribuiți la școlile profesionale.

„Datele din anii anteriori ne arată că cei care intră în liceu cu medii mai mici de 5 se încadrează la cei care nu promovează examenul de bacalaureat. S-au adunat circa 700.000 de tineri care nu au promovat examenul de bacalaureat. Când ne interesăm de ei unde sunt, răspunsurile pe care le găsim sunt că au ajuns muncitori necalificați undeva în lume. Acest lucru nu trebuie să mai continue. De aceea, am propus pentru anul acesta să creștem numărul de clase la învățământul profesional, în așa fel încât să fie cât mai aproape de media 5. Deci cei care au media sub 5 să nu mai intre în liceu. Nu am forțat nota, nu-mi fac iluzii că în toate zonele țării cei care sunt sub 5 nu vor ajunge în școli liceale, dar oricum este un pas în direcția cea bună. Pentru că dacă ai dovedit că pe parcursul celor 4 ani de școală gimnazială și la evaluarea de la clasa a VIII-a tu nu faci față unor abilități teoretice, atunci obligația școlilor este să facă formarea abilităților practice și, fără îndoială, în felul acesta să capete o meserie”, a explicat Andronescu.

