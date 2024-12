„Cum poate un judecător să anuleze alegerile și să nu fie considerat un dictator?”, a scris Elon Musk, în mesajul său, publicat pe X.

Omul de afaceri a scris acest comentariu după ce a distribuit o postare a lui Mario Nawfal, antreprenor și influencer cu o avere considerabilă, în care este analizată situația existentă în România.

How can a judge cancel an election and not be considered a dictator? https://t.co/Byex53wB96