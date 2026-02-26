Măsura va intra în vigoare pe 25 aprilie, cu o perioadă de tranziție până la sfârșitul anului 2026 pentru contractele pe termen lung existente.

„Măsura are ca scop reducerea veniturilor Rusiei din vânzarea de combustibili fosili, care reprezintă o sursă majoră de finanțare pentru războiul împotriva Ucrainei”, a declarat Consiliul Federal al Elveției într-un comunicat de presă.

Pachetul de sancțiuni al UE, aprobat pe 23 octombrie 2025, este cel de-al 19-lea adoptat împotriva Rusiei. Acesta vizează industria militară, sectorul energetic și financiar al Rusiei, încercând să determine Moscova să negocieze o încheiere a războiului din Ucraina.

Totodată, Elveția a anunțat alte măsuri aliniate la sancțiunile UE, care vor intra în vigoare săptămâna aceasta. Printre acestea se numără interdicția totală a furnizării de servicii de criptomonede cetățenilor și companiilor ruse, precum și blocarea tranzacțiilor cu anumite criptomonede susținute de ruble.

Lista produselor care „contribuie la puterea militară și tehnologică a Rusiei” a fost extinsă, incluzând metale folosite în producția de arme și materiale pentru fabricarea combustibililor. Pachetul de sancțiuni al UE include și măsuri noi împotriva Belarusului, un aliat apropiat al Rusiei.

Elveția a aplicat deja, din 25 februarie, o parte dintre acestea: extinderea interdicțiilor de servicii, înăsprirea restricțiilor comerciale și măsuri legate de criptomonede.

Diplomații ruși acreditați în UE vor avea obligația de a anunța în prealabil intrarea pe teritoriul elvețian, conform noilor reglementări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE