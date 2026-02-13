Deficitul continuă să crească

Deși TVA-ul a fost majorat la 22%, generând încasări cu 25% mai mari (15 miliarde de dolari), deficitul continuă să se adâncească. În ianuarie, acesta a reprezentat aproximativ 9,4% din PIB. Experții independenți, citați de Aktuality, estimează că deficitul pe întreg anul ar putea varia între 3,5% și 4,4% din PIB, depășind planul Moscovei de 2,6%.

Un efect devastator au avut și sancțiunile americane împotriva giganților petrolieri Lukoil și Rosneft care au intrat în vigoare pe 21 noiembrie

Moscova a vândut aproape 60% din rezervele de aur

Pentru a face față situației, Kremlinul a luat măsuri drastice Rusia vânzând 57% din rezervele de aur ale Fondului Național de Prosperitate. În plus, pentru prima dată în istorie, banca centrală a folosit propriile rezerve de aur pentru a susține bugetul.

Rușii, sătui de războiul lui Putin, impozite mărite și lipsa de alimente

Cetățenii ruși încep să simtă consecințele acestor măsuri. Rusia a decis să modifice sistemul fiscal, crescând TVA-ul de la 20% la 22%. De asemenea, regulile TVA s-au schimbat pentru întreprinderile mici și lucrătorii independenți, afectând sute de mii de afaceri.

În timp ce cheltuielile pentru apărare și propagandă rămân protejate, guvernul reduce finanțarea pentru programe cheie de dezvoltare, cum ar fi asistența medicală primară regională, unde guvernul reduce finanțarea de la 123,3 miliarde de ruble (1,38 miliarde de euro) la 53,2 miliarde de ruble (597,1 milioane de euro) în 2026.



Situația economică a Rusiei riscă să devină și mai gravă

Fără o creștere semnificativă a veniturilor, situația economică a Rusiei riscă să devină și mai gravă. Unele proiecții indică faptul că, dacă deficitul ar ajunge la 19% din PIB, nici măcar tipărirea necontrolată de bani nu ar putea evita prăbușirea financiară.

