Mai exact, parlamentarul acuză că Guvernul nu a organizat alegerile din București și că a încălcat astfel Legea nr. 115/2015 privind alegerile locale.

Emanuel Ungureanu face parte din USR, partid care formează coaliția de guvernare cu PNL, PSD și UDMR.

În schimb, partidul condus de Dominic Fritz a transmis pentru Libertatea miercuri, 15 octombrie, că nu a fost informat de demersul propriului deputat și s-a dezis de Ungureanu.

„Conducerea USR nu a fost informată cu privire la plângerea depusă de Emanuel Ungureanu și USR nu susține demersul. Fiecare cetățean este liber să depună plângeri de orice natură, inclusiv penală, atunci când constată ceea ce consideră a fi o încălcare a legii”, a precizat USR, la solicitarea Libertatea.

„Organizarea alegerilor parțiale atât în București, cât și în alte localități, în termen de 90 de zile de la vacantarea posturilor de primar este impusă de lege. Purtăm un dialog în cadrul coaliției pentru a ne asigura că legea va fi aplicata cât de curând și am făcut inclusiv apeluri publice în acest sens”, se mai arată în mesajul partidului din care face parte deputatul.

Amintim că Emanuel Ungureanu a depus mai multe plângeri penale în ultimii ani, printre cei vizați fiind fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, și fostul premier PSD, Marcel Ciolacu. Ungureanu a mai depus o plângere penală și pentru voturile date de PSD la alegerile prezidențiale din 2024 lui George Simion și Călin Georgescu. Nu se știe însă nici până astăzi care a fost rezultatul acestor demersuri.

Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală pentru că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu s-a opus ca alegerile să fie organizate în acest an. Libertatea a anunțat în premieră, încă din august, că PSD vrea amânarea alegerilor la primărie pentru 2026.

Tot Libertatea a dezvăluit marți, 14 octombrie, că subiectul alegerilor la Primăria Capitalei nu a fost discutat nici la ședința de coaliție din acea zi, pentru că PSD a părăsit încăperea înainte ca această temă să fie pusă în discuție.

