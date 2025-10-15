Toamna și-a intrat deja în drepturi, dar soarele încă își face de cap. La București, zilele trecute, curtea Muzeului Țăranului era plină, acolo unde, weekend de weekend, tradițiile românești prind viață într-un amestec de obiecte meșteșugite de sute de ani.

Printre tarabele încărcate cu ceramică, ii brodate, icoane, miere, dar și un stand cu țuică și pălincă de prune, am zărit un colț cu totul special: un univers mic, dar fermecător, plin de flori și culori, semnat de Dan Marinescu.

Un ploieștean de 78 de ani, cunoscut în lumea artistică pentru tablourile sale realizate din flori conservate după o metodă secretă și pentru picturile cu diverse modele, atent lucrate.

Cel mai ieftin tablou realizat de Dan Marinescu costă 30 de lei

Nea Dan, așa cum îl strigă prietenii, nu ratează aproape niciun eveniment care celebrează tradițiile românești.

Cu fiecare târg, își aduce colecția impresionantă de lucrări: flori naturale transformate în tablouri care par să păstreze parfumul grădinilor din care sunt culese, pisici și câini desenați cu grijă, dar și peisaje care te fac să-ți amintești de satul copilăriei.

Fiecare piesă de artă spune o poveste, iar Dan Marinescu o aduce mai aproape de vizitatori cu un zâmbet și cu amintiri de viață presărate printre culori.

Pentru el, nu este doar o pasiune, ci o misiune: aceea de a transforma flori și pensule în povești vizuale, pe care le poți lua acasă cu doar 30 de lei.

„Am avut infarct! Am pictat până am intrat în sala de operație”

„N-am studiat absolut deloc, este doar o pasiune. Din 1985 fac pictură și nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am trecut prin momente grele, de cumpănă”, ne spune el.

„În 2015 am suferit un infarct și a urmat o intervenție pe inimă. Am fost internat la Fundeni și am pictat până am intrat în sala de operație. Medicii mi-au spus că voi picta ani buni de-atunci, și iată că așa e, mulțumesc lui Dumnezeu”, continuă domnul Marinescu.

Ploieșteanul vine aproape săptămânal din urbea lui Ion Luca Caragiale la București cu lucrările sale. „Merg și prin țară, dar să fie mai aproape de casă”, spune el.

„Lucrez zilnic tablouașe și sunt mulțumit și împlinit cu ceea ce fac. Am clienții mei, iar cei noi transmit mai departe, și lumea tot vine”, adaugă nea Dan.

Hoții au furat o plasă cu tablouri la Muzeul Țăranului Român

Acum, în curtea muzeului, „am fost vizitat de o clientă veche, foarte veche, de 98 de ani”, spune artistul.

„Îmi place să pictez orice, iar în ultima vreme am început să primesc și comenzi. Primesc poze pe WhatsApp și realizez tablouri. Cel mai ieftin, cu ramă, costă 30 de lei; prețul crește în funcție de dimensiune”, adaugă el.

Am avut parte și de necazuri mari la târgurile unde am mers… La un eveniment din București, după ce mi-am strâns lucrările, m-am trezit că mi-a dispărut o plasă plină. Și-acum mi-au furat un tablou. Dar m-am învățat! Mi-am mai montat o cameră video ca să nu mai bage mâna și să fure

Dan Marinescu, artist:

Dan Marinescu: „Am pierdut 350 de ghivece de flori de colț”

Pe lângă tablourile pe care le pictează, Dan Marinescu mai realizează și tablouri cu flori conservate.

„Am 43 de procedee speciale pentru păstrarea plantelor pe care eu le culeg. Vreți să vă zic una bună? Mi-a luat 35 de ani să descopăr cum să fac ghiocelul să rămână alb după uscare; în mod normal, acesta se face maro!”, dezvăluie el.

Marea dezamăgire a venit în perioada problemelor medicale cu inima.

„Atunci, în 2015, aveam propria mea seră de flori, din care realizam tablourile. Am pierdut 350 de ghivece de flori de colț pentru că m-am internat în spital și n-a mai avut cine să se ocupe de floricelele mele…”, spune el.

„Mama, Dumnezeu s-o ierte!, mi-a dat pasiunea asta”

Prețurile unui tablou realizat de domnul Marinescu? „N-am schimbat prețurile de ani de zile, pentru că așa mi-am obișnuit clienții fideli.

Cel mai mic tablouaș costă 35 de lei, iar cel mai mare, mai complex, poate ajunge până la 250 de lei. Mama, Dumnezeu s-o ierte, mi-a dat pasiunea asta pentru flori”, explică artistul prahovean.

El ne mai povestește că, în trecut, lucra la operele sale, iar apoi mama acestuia pleca la Eforie Nord cu lunile, pe timp de vară, ca să le comercializeze.

„Avea câte o cameră închiriată la hotel Meduza, Delfinul sau Steaua de Mare. De la ea am prins pasiunea și talentul ăsta”, continuă dialogul.

„În 1963 am fost primul om din Ploiești care avea aparat foto color”

Înainte să se dedice picturii, Dan Marinescu a lucrat în comerț, dar dezvăluie pentru Libertatea și o premieră.

„Vă zic una tare! În 1963 am fost primul om din Ploiești care avea aparat foto color! Când mă duceam la nunți și botezuri, cei care făceau poze alb-negru înnebuneau când mă vedeau. Am o colecție de 25 de aparate foto acasă!”, spune acesta.

El își amintește, la finalul discuției cu Libertatea, că pasiunea i-a adus și probleme medicale:

„În 2003 am avut probleme mari de tot. Aveam plumb în sânge în proporție de 78 la sută… De la oxidul galben de plumb din vopseluri. Dar n-am renunțat niciodată la pasiunea mea și mă simt foarte bine acum”.

Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Știri România 13:39
Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele" 
Știri România 13:34
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele” 
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac"
Stiri Mondene 14:45
Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac”
Relația lui Justin Trudeau cu Katy Perry e o „criză de vârstă mijlocie". Noi dezvăluiri despre idila fostului prim-ministru canadian cu artista
Stiri Mondene 14:23
Relația lui Justin Trudeau cu Katy Perry e o „criză de vârstă mijlocie”. Noi dezvăluiri despre idila fostului prim-ministru canadian cu artista
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie". Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier"
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
