O pagină pierdută din istoria lumii… și un vis vechi de secole

Potrivit specialiștilor de la Center for Historic Shipwreck Preservation, este foarte posibil ca epava să fie rămășița navei portugheze Nossa Senhora do Cabo, atacată în 1721 în timpul unei călătorii din India spre Lisabona. Vasul, care ar ascunde aur, perle și obiecte religioase valoroase, ar fi fost capturat de unul dintre cei mai temuți pirați ai epocii, Olivier Levasseur, supranumit „Vulturul”.

Researchers think a shipwreck off Madagascar was a Portuguese treasure ship captured by pirates in 1721. https://t.co/ndIIPuBlTc — Live Science (@LiveScience) July 3, 2025

Locul în care a fost descoperită epava este o zonă bine cunoscută pentru trecutul său pirateresc. Insula Nosy Boraha, cunoscută în trecut ca Île Sainte-Marie, a fost una dintre cele mai importante baze ale piraților din Oceanul Indian, datorită poziției izolate și apelor calme.

„Am studiat acest loc timp de 16 ani. Structura navei, artefactele și documentele istorice ne arată clar că avem în față un vas cu o istorie incredibilă”, a spus Brandon Clifford, cofondatorul centrului de cercetare.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat de ce și mamele în concediu de creștere a copilului vor plăti CASS, ca pensionarii. Val de comentarii pe Facebook

Artefactele confirmă: vase de porțelan, fildeș, o cruce și o plăcuță aurită cu „INRI”

Cercetătorii au recuperat peste 3.300 de obiecte, printre care se numără fragmente de ceramică, statui din lemn și fildeș cu motive religioase, inclusiv o reprezentare a Fecioarei Maria, o parte dintr-un crucifix și o plăcuță inscripționată cu „INRI”, acronimul latin pentru „Iisus din Nazaret, Regele Iudeilor”.

Shipwreck Found Off Madagascar May Hold $138 Million in Treasure https://t.co/thPEXso1oF pic.twitter.com/0DCZBXUeHN — Greek Reporter (@GreekReporter) July 5, 2025

Specialiștii cred că toate aceste obiecte provin din Goa, fostă colonie portugheză pe coasta de vest a Indiei, locul din care nava a plecat în ianuarie 1721. La bord s-ar fi aflat inclusiv vice-regele portughez în exercițiu și arhiepiscopul de Goa.

Un atac sângeros, sute de vieți pierdute și o comoară dispărută

Conform relatărilor istorice, nava a fost lovită de o furtună puternică și a pierdut mare parte din armament. Pe 8 aprilie 1721, în apropiere de insula Réunion, a fost atacată de pirați. Vice-regele a fost eliberat mai târziu în schimbul unei răscumpărări, însă soarta arhiepiscopului a rămas necunoscută.

Recomandări Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Dragoș judecător la CCR din partea Administrației Prezidențiale

Before his execution, pirate Olivier Levasseur hurled a necklace with a mysterious code into the crowd. It might lead to his legendary treasure. The code remains unsolved. Can you crack it? pic.twitter.com/w8oBEySJcg — Historic Mysteries (@HistoricMystery) June 3, 2025

În plus, documentele epocii menționează că pe vas se aflau în jur de 200 de oameni sclavizați din Mozambic, dar până în prezent nu există informații clare despre ce s-a întâmplat cu ei. Brandon Clifford și colegul său Mark Agostini, arheolog la Universitatea Brown, spun că doar valoarea estimativă a comorii luate de pirați ar depăși 138 de milioane de dolari în prezent.

„Pirații au dus vasul în Madagascar, la aproximativ 600 de kilometri de locul atacului, ca să-și împartă prada”, a declarat Clifford.

Cine a fost Olivier Levasseur, piratul care ar fi lăsat un mesaj codificat către o comoară pierdută

Olivier Levasseur, cunoscut și sub numele de „La Buse” („Pescărușul”), este unul dintre cei mai faimoși și misterioși pirați din istorie. A fost activ în Oceanul Indian în prima parte a secolului 18 și este considerat unul dintre liderii atacului asupra navei portugheze Nossa Senhora do Cabo, scrie Smithsonian Magazine.

Recomandări În Ucraina nu va fi pace până când Putin nu moare sau nu pleacă de la putere, spune un fost ministru ucrainean

Levasseur a fost capturat de francezi și spânzurat în 1730 pe insula Réunion. Potrivit legendei, chiar înainte de a fi executat, a aruncat în mulțime o hârtie și a strigat: „Găsiți-mi comoara, cei care pot!”. Hârtia conținea, se pare, un mesaj criptat, cunoscut astăzi ca „testamentul codificat” al lui Levasseur.

De-a lungul decadelor, zeci de cercetători, istorici și aventurieri au încercat să descifreze acel cod, fără succes. Se crede că ar duce la o comoară imensă, ascunsă undeva pe insulele din largul Madagascarului sau pe insula Mahé (Seychelles).

Sub nisip, tăcere: alte epave încă neatinse

Însă Nossa Senhora do Cabo nu e singura. Potrivit lui Agostini, între șapte și zece nave ar fi fost scufundate sau abandonate în jurul insulei Nosy Boraha în perioada de vârf a pirateriei. Cel puțin patru epave ar putea fi în continuare în adâncurile portului natural.

„Zona a fost mult timp ignorată de cercetători. Stratul gros de nisip și mâl face excavarea dificilă, dar suntem convinși că mai sunt multe de descoperit”, a spus Agostini.

Epava găsită în largul Madagascarului ar putea fi, în cele din urmă, cheia către una dintre cele mai misterioase comori din istorie. Iar istoricii speră ca în anii următori să poată aduce la lumină și alte piese din acest puzzle vechi de 300 de ani.