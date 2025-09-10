Consiliază lideri din topul Fortune 500

Erin Meyer este profesoară la INSEAD și co-autoare a bestsellerului Regula fără reguli: Netflix și cultura reinventării, scris împreună cu CEO-ul Netflix, Reed Hastings. Ea este și e speaker inspirațional la Impact Bucharest 2025, unde va împărtăși perspectiva sa unică asupra leadershipului în era globalizării.

Meyer este profesoară la una dintre cele mai prestigioase școli de business din lume – INSEAD – și consiliază lideri din topul Fortune 500, inclusiv din companii precum Google, Unilever, LOréal, Heineken și Airbus.

Cercetările sale revoluționare se concentrează pe construirea încrederii și clarității în echipe multiculturale și pe dezvoltarea unui leadership eficient dincolo de granițe.

Evenimentele Impact București, un brand european

Evenimentele Impact au devenit un brand european de renume mondial și premiat, precum și un loc de întâlnire unic pentru lideri din afaceri, politică, experți științifici, intelectuali și oameni din lumea culturii. Acestea sunt organizate în Polonia din 2016.

Impact combină prezența experților internaționali și a șefilor celor mai mari companii locale, precum și globale, cu o agendă care analizează cele mai importante subiecte de actualitate și oportunități unice de networking – acesta este ceea ce diferențiază Impact de alte evenimente de acest gen.

Aceasta este o șansă specială de a întâlni lideri de afaceri de pe întreg continentul și de a stabili relații care să aducă dividende în anii următori.

Michelle Obama vine pentru prima dată în România ca speaker principal la Impact București

Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite va fi prezentă la Impact Bucharest, pe 17–18 septembrie, unde va participa la o discuție moderată în cadrul celei de-a doua ediții a celui mai mare eveniment de business și tehnologie din Europa de Sud-Est.

Aici va urca pe scenă și le va vorbi românilor despre parcursul său personal și profesional. Povestea ei personală, de la copilăria modestă în South Side, Chicago, până la Casa Albă și dincolo de ea, e o sursă de motivație pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Impact Bucharest devine astfel gazda unuia dintre cele mai așteptate momente ale anului – și oferă o oportunitate unică publicului din România și din regiune de a o asculta live pe Michelle Obama.

Evenimentul va reuni peste 2.000 de participanți din România, SEE și Europa, incluzând lideri din business, administrație, tehnologie, media, dar și reprezentanți ai autorităților publice.

Pe agenda ediției se vor afla subiecte variind de la apărare și securitate cibernetică, transformare verde, digitalizare, viitorul orașelor, până la dezvoltarea economiei globale și a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing și comerț digital.

Și Horia Tecău, fost numărul 1 mondial în clasamentul ATP de dublu, singurul român care a mai reușit să fie primul în topul jucătorilor profesioniști de tenis, după Ilie Năstase, e speaker inspirațional la Impact Bucharest 2025.

