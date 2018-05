Roxana I., femeia care acum şi-a refăcut viaţa şi îşi creşte băiatul pe care îl are cu tenorul Daian Dinulescu, a fost afectată de ceea ce s-a întâmplat. Asta deşi, de multă vreme, nu mai ştia nimic de cel alături de care şi-a petrecut câţiva ani din viaţa.

Prima soţie a aflat de la sora ei ce s-a întâmplat

Vestea că omul pe care, odată, l-a iubit, are probleme nu au lăsat-o indiferentă, însă nu prea are ce să facă. “Am aflat de la sora mea de ceea ce s-a întâmplat. E regretabil, îmi pare rău“, a declarat, în exclusivitate pentru Libertatea, femeia.

“Vai de copilaşi. Sper ca mama să treacă cu bine peste această nenorocire”

E conştientă că familia trece prin momente dintre cele mai dificile. Însă nu vede cu ce ar putea să-i ajute. mai ales că abia acum a aflat că el s-a recăsătorit, că avea o nouă familie. “Vai de copilaşi. Sper ca mama lor să treacă cu bine peste această nenorocire. Să aibă puterea să se descurce şi să-l facă pe băiat să uite de această tragedie”, a completat Roxana.

Cât despre Daian şi problemele pe care le-au avut în căsnicie, femeia ezită să vorbească. A trecut atâta timp, nu vede rostul în a “dezgropa morţii”. “Nu mai pot vorbi de acum 15 ani, divorţul a fost acum multă vreme. Fiecare a mers pe drumul lui“, încheie Roxana.

Fosta soție a tenorului a vorbit și cu jurnaliștii de la Observator TV, cărora le-a declarat că băiatul de 9 ani ar fi fost maltratat de propriul tată.

„Şi-ar fi maltratat în a doua căsătorie nu numai copiii, ci şi soţia. Până la urmă, copiii ăştia sunt victimele unui mariaj nereuşit, a declarat fosta soţie a tenorului, pentru Observator TV.

Daian Dinulescu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce și-a maltratat fiul din căsătoria cu Roxana. La proces, fosta soție a bărbatului, de care a divorțat în 2004, a afirmat că își găsea băiatul de câțiva ani închis în debara, bătut sau udat cu apă rece, în timp ce dormea. El a fost găsit vinovat de rele rele tratamente aplicate minorului de Tribunalul București.



