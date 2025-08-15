Începând cu 1 august 2025, România a trecut la un nou sistem de taxe pe valoarea adăugată. Aceasta a fost prima modificare a cotei generale de TVA după mai bine de opt ani.

Ultima modificare a avut loc în 2017, când TVA a fost redusă de la 20% la 19%. Acum, cota a ajuns la 21%.

Aceasta înseamnă că majoritatea prețurilor din marile magazine au crescut în România, fie că vorbim despre pâine, ouă, lactate sau despre fructe, legume și produse din carne.

Cum s-au modificat prețurile față de acum trei ani?

Pentru a vedea mai exact cât au crescut prețurile unui coș de cumpărături în ultimii trei ani, Libertatea a ales un supermarket cunoscut pentru această analiză, același pe care l-am folosit ca exemplu și în articolul publicat pe 15 august 2022.

La fel ca și acum trei ani, am ales aceleași 30 de produse. Am luat în calcul prețurile de raft, nu cele din promoțiile supermarketului.

În cea mai mare parte, am păstrat același producător, dar în unele cazuri, gramajul s-a modificat, diferența fiind de câteva grame în plus sau în minus.

Astfel, coșul de cumpărături indică o creștere generală a costului față de august 2022, diferența fiind de până la 50 de lei, comparativ cu cât plăteam atunci.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Libertatea a realizat o analiză comparativă a prețurilor pentru 30 de produse alimentare de bază. Foto: freepick

17 produse au prețuri mai mici acum față de august 2022

Din cele 30 de produse alese de ziar în urmă cu trei ani, 17 au prețuri mai mici în prezent.

Vorbim de mălai, făină, zahăr, orez, bulion, ouă, fidea sau mazăre. Diferențele nu sunt mari, dar chiar și câțiva lei contează pentru persoanele cu venituri mici.

Există însă și produse lactate care s-au scumpit semnificativ. Cea mai mare creștere am înregistrat-o la găletușa de smântână, care în prezent costă între 14 și 21 de lei aproape în orice supermarket, față de doar 6 lei acum trei ani.

Și cașcavalul a înregistrat o creștere de preț, în timp ce telemeaua ambalată se menține aproximativ la valoarea de acum trei ani.

Carnea a înregistrat și ea majorări, însă românii continuă să cumpere tone de carne pentru grătare și petreceri în aer liber, fie din măcelării, fie din supermarketuri.

Fructele din import sunt mai scumpe decât cele românești

Recomandări Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

La legumele și fructele de sezon, prețurile variază. La unele produse chiar au scăzut ușor, datorită recoltelor mai bogate din țara noastră. În marile lanțuri de retail, diferențele de preț față de acum trei ani sunt de trei-patru lei.

Prețuri mult mai mari întâlnim la kilogramul de broccoli, în timp ce ciupercile, mazărea și varza au prețuri mai scăzute.

Fructele din import sunt mai scumpe decât cele românești. Foto: freepick.com

De exemplu, lămâile din import s-au scumpit cu aproximativ doi lei, iar o plasă de cartofi de 2,5 kilograme costă cu aproape 4 lei mai mult decât în urmă cu trei ani. În schimb, kilogramul de portocale este mai ieftin decât în august 2022.

Inflația rămâne principala preocupare pentru consumatorii români, care continuă să fie prudenți: sunt atenți la promoții, cumpără doar ceea ce le este necesar din mai multe magazine și refolosesc alimentele. În același timp, se conturează o tendință clară către produse sănătoase și locale, iar intențiile de a cheltui mai mult pe fructe, legume, lactate și cereale proaspete depășesc media regională Ruxandra Târlescu, reprezentant PwC România:

Prețul, principalul factor care determină comportamentul de cumpărare

Specialiștii în economie explică aceste fluctuații prin creșterea costurilor de producție, diminuarea forței de muncă și creșterea pretențiilor angajaților. Același lucru se întâmplă și în cazul transportului, care s-a scumpit odată cu majorarea TVA de la începutul lunii august.

Recomandări Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”

Conform unui studiu publicat de PwC Global, prețul reprezintă principalul factor care determină comportamentul de cumpărare în România (59%), însă gustul rămâne aproape la fel de important (54%). Promoțiile ocupă locul al treilea în topul factorilor cu cea mai mare influență.

Românii sunt mereu atenți la prețuri. Foto: freepick.com

Peste o treime dintre consumatori intenționează să cheltuiască mai mult pe produse proaspete, iar mai mult de jumătate sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse locale, pe care le consideră mai sănătoase și benefice pentru economia locală.

Studiul evidențiază că principalele îngrijorări ale consumatorilor pentru următoarele 12 luni sunt legate de instabilitatea economică, inflație și conflicte geopolitice.

80% dintre respondenți își exprimă îngrijorarea față de schimbările climatice, însă doar 44% spun că sunt dispuși să plătească mai mult pentru alimente care susțin protecția mediului, cum ar fi îmbunătățirea calității solului și a biodiversității.

Lista celor 30 de produse și a prețurilor comparate august 2022 – august 2025

PRODUS PREȚ 2022 PREȚ 2025 MĂLAI 500 g 6,89 5,59 FĂINĂ 500 g 4,39 3,04 ZAHĂR 1 kg 4,49 4,23 OREZ 900 g 9,75 9,15 PÂINE 600 g 6,29 5,49 CAFEA 250 g 15,90 13,23 ULEI 1 l 12,99 8,34 MUȘTAR 300 g 5,15 5,39 PATEU 120 g 3,49 2,54 CAȘCAVAL 200 g 12,90 15,06 LAPTE 1 l 7,79 6,10 TELEMEA 400 g 18,5 15,99 SMÂNTÂNĂ 500 g 5,80 14,04 IAURT 150 g 2,37 2,15 BULION 780 ml 12,90 7,42 KETCHUP 1 kg 11,69 18,09 OUĂ 10 buc. 10,50 10,49 CARNE TOCATĂ 1 kg 17,90 19,29 FIDEA 250 g 5,79 4,57 DELIKAT 750 g 20,35 31,09 PORTOCALE 1 kg 8,99 6,89 VARZĂ ALBĂ 1 kg 2,49 2,10 LĂMÂI 1 kg 8,99 10,99 MAZĂRE 1 kg 17,5 15,27 MERE 1 kg 4,99 8,49 CARTOFI 2,5 kg 9,99 13,79 CEAPĂ 2 kg 5,99 7,79 BROCCOLI 1 kg 10,50 21,99 FASOLE GALBENĂ 1 kg 13,69 13,43 CIUPERCI TĂIATE 280 g 5,19 9,47 TOTAL 284,15 311,50