Municipalitatea a trebuit să recunoască faptul că nu a efectuat o inspecție de siguranță la incendiu la barul „Le Constellation” din 2019, în ciuda unei cerințe cantonale privind o inspecție anuală.

Marți, în conderința de presă, primarul Nicolas Féraud a explicat că „legea nu impune testarea calității materialelor utilizate în restaurante și baruri”. Prin urmare, panourile de spumă montate pe tavan nu au fost niciodată testate.

Expertul în protecție împotriva incendiilor Hugo Cina (70 de ani) a confirmat că „testarea materialelor nu face parte în mod explicit din inspecția periodică prin lege.”

Directorul de securitate din Valais, Stéphane Ganzer, observă, însă, că regulamentul conține liste de verificare foarte cuprinzătoare. Într-o declarație acordată televiziunii publice elvețiene, el a declarat: „Inspecția materialelor – în special a spumelor – este, desigur, o parte fundamentală a oricărei verificări”. El a adăugat că municipalitățile sunt responsabile pentru aceste inspecții.

Ganzer a criticat vehement lipsa inspecțiilor. „Sunt multe lucruri legate de această tragedie care mă șochează, inclusiv neefectuarea inspecțiilor”, a explicat el.

Astfel de deficiențe nu ar trebui să se întâmple într-o țară precum Elveția.

Tragedia s-ar putea dovedi foarte costisitoare pentru comunitate. „Vorbim despre pagube totale imense. Cu atât de mulți răniți grav și decedați, ne așteptăm la o cifră de peste 100 de milioane de franci (n.r. 108 milioane de euro)”, a declarat avocatul Rainer Deecke, pentru CH Media.

Avocatul specializat Stephan Kinzl a declarat că „cererile de răspundere civilă se pot ridica rapid la câteva sute de mii de franci în cazuri individuale”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE