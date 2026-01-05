Acolo unde, cu doar câteva zile în urmă, domnea bucuria de Revelion și dopurile de șampanie pocneau, 40 de oameni au murit, majoritatea fiind tineri. Ei veniseră să petreacă în popularul bar Le Constellation din Crans-Montana și și-au găsit acolo sfârșitul.

Cine sunt morții din incendiul din Crans-Montana

La cei 40 de oameni care au murit în incendiul din noaptea de Revelion se adaugă cel puțin 119 răniți. Mulți dintre ei se află încă în stare critică.

Iată ce se știe până acum despre victimele infernului din Crans-Montana:

Arthur (†16) – Mama lui l-a căutat zile întregi

Din noaptea de Revelion, Laetitia Brodard-Sitre, din vestul Elveției, și-a căutat fiul de 16 ani, pe Arthur. Pe rețelele sociale, mama și-a împărtășit disperarea. „Sper ca fotografia fiului meu să ajungă în toată lumea”, declara ea joi seara pentru Le Temps. Acum, vestea tristă este certă: Arthur nu a supraviețuit incendiului de la Crans-Montana.

Boxerul elvețian Benjamin J. (†18)

Printre victime se află și Benjamin J., în vârstă de 18 ani. Federația Elvețiană de Box, SwissBoxing, i-a adus un omagiu pe site-ul său. „Era un sportiv promițător și o personalitate luminoasă”, a transmis federația despre tânărul care făcea parte din Club Lausannois de Boxe.

Doliu pentru surorile elvețiene Alicia (†15) și Diana G. (†14)

Printre cele 40 de victime se numără și surorile Alicia și Diana G. Potrivit publicației Tachles, ele proveneau din regiunea Lausanne, dintr-o familie evreiască de origine italiană, fiind membre ale comunității evreiești. Cele două erau considerate de nedespărțit. Identificarea lor a avut loc duminică dimineața.

Un bodyguard sârbo-elvețian care a salvat mai mulți copii (†31)

Stefan I. (†31), cetățean sârbo-elvețian, lucra ca bodyguard la barul Le Constellation, potrivit mai multor surse din presa sârbă. Când a izbucnit incendiul, se afla la intrare. „Când primii clienți i-au spus ce se întâmplă și că este foc, a intrat și a scos mai mulți copii afară, apoi a intrat din nou și, în timpul acestei acțiuni de salvare, a rămas prins”, a relatat vărul său pentru postul RTS. Conform postului TV 4News, Stefan I. trăia și muncea în Elveția de peste 20 de ani.

Tânăr jucător de golf (†16) din Italia

Se crede că nici tânărul italian jucător de golf Emanuele Galeppini (†16) nu a supraviețuit incendiului. Federația Italiană de Golf a anunțat decesul pe site-ul său și pe rețelele sociale: „Federația Italiană de Golf îl deplânge pe Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a întruchipat pasiunea și valorile autentice. Emanuele, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Tânărul, care locuia în Dubai, figura pe lista persoanelor dispărute publicată de Ministerul italian de Externe și a fost prima victimă identificată. Totuși, unchiul său, Sebastiano Galeppini, neagă această informația pentru ziarul La Repubblica: „În acest moment, Emanuele este încă dat dispărut și așteptăm rezultatele testelor ADN”, susține bărbatul.

Eleva Chiara Costanzo (†16) din Milano

Chiara Costanzo venise la Crans-Montana împreună cu un grup de 15 tineri, relatează publicația Corriere della Sera. Plănuiau să sărbătorească Revelionul, iar vizita la barul Le Constellation fusese o „decizie de ultim moment”, după cum a povestit tatăl ei, pentru că în alte cluburi nu mai era loc.

Opt membri ai grupului au reușit să scape din flăcări, alți trei au fost grav răniți. Patru au fost dați dispăruți, printre care și Chiara. Acum, familia are confirmarea dureroasă: eleva italiană a murit în incendiu. „Fără niciun avertisment, lumea se prăbușește. Nu ești niciodată pregătit. Nu ai cum să fii”, a declarat tatăl ei.

Charlotte N. (†15) din Marea Britanie

Charlotte N. era elevă într-o școală din Hertfordshire, potrivit tabloidului britanic Metro. Familia a anunțat moartea ei duminică, printr-o postare pe rețelele sociale. Adolescentei i se pierduse urma inițial. Conform informațiilor, avea cetățenie israeliană, britanică și franceză. Familia a precizat că înmormântarea urma să aibă loc la Paris. La momentul tragediei, Charlotte lucra ca babysitter în Elveția.

Tatăl a doi copii, Giovanni P. (†), a murit în flăcări

Giovanni P. era originar din localitatea franceză de munte Fresse-sur-Moselle, dar trăia și muncea în Elveția, potrivit site-ului local Remiremontvallees. Fratele său a anunțat că bărbatul, tată a doi copii de 5 și 3 ani, a murit în incendiu. Lucra ca angajat într-un cazinou.

Lucrătoare sezonieră Cyane P. (†24)

Nici franțuzoaica Cyane P. nu a supraviețuit infernului. Ea lucra ca angajată sezonieră în stațiunea turistică. Potrivit Le Midi Libre, trupul ei a fost identificat de familie.

Studenta Noémie D. (†26) din Toulouse

Printre victime se află și Noémie D., studentă din Toulouse, care urma cursuri de administrarea afacerilor. Ea sărbătorea Revelionul în bar alături de o prietenă.

Matéo L. (†23) – DJ-ul din barul tragediei

Matéo L. era DJ-ul în seara în care a izbucnit incendiul. În unele videoclipuri de pe rețelele sociale, acesta poate fi văzut la pupitru, în timp ce focul cuprinsese deja tavanul barului Le Constellation.

22 din morți sunt din Elveția și aproape jumătate minori

Duminică seara, a venit confirmarea: toate victimele au fost identificate. 22 dintre cei morți sunt din Elveția și aproape jumătate dintre victime erau minori.

Elveția (22 victime)

  • o adolescentă de 14 ani
  • patru adolescente de 15 ani
  • trei adolescenți de 16 ani
  • o adolescentă de 16 ani
  • un adolescent de 17 ani
  • trei tineri de 18 ani
  • o tânără de 18 ani
  • un bărbat de 20 de ani
  • o tânără de 21 de ani
  • un bărbat de 21 de ani
  • două femei de 22 de ani
  • două femei de 24 de ani (dintre care una avea și cetățenie franceză)
  • un bărbat de 31 de ani.

Franța (8 victime)

  • un adolescent de 14 ani
  • o adolescentă de 15 ani (cu cetățenie israeliană și britanică)
  • un adolescent de 17 ani
  • un bărbat de 20 de ani
  • un bărbat de 23 de ani
  • o femeie de 26 de ani
  • o femeie de 33 de ani
  • un bărbat de 39 de ani

Italia (6 victime)

  • o adolescentă de 15 ani
  • o adolescentă de 16 ani
  • patru adolescenți de 16 ani (dintre care unul avea și cetățenia Emiratelor Arabe Unite)

Portugalia (o victimă)

  • o tânără de 22 de ani

Belgia (o victimă)

  • un adolescent de 17 ani

România (o victimă)

Turcia (o victimă)

  • un tânăr de 18 ani.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Unica.ro
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
GSP.RO
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare”
Știri România 13:03
Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare”
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Știri România 11:24
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cum s-a fotografiat Antonia alături de fiica ei, Maya. Artista e în vacanță cu toată familia
Stiri Mondene 13:10
Cum s-a fotografiat Antonia alături de fiica ei, Maya. Artista e în vacanță cu toată familia
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Stiri Mondene 12:45
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
ObservatorNews.ro
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Mediafax.ro
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
KanalD.ro
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York