Acolo unde, cu doar câteva zile în urmă, domnea bucuria de Revelion și dopurile de șampanie pocneau, 40 de oameni au murit, majoritatea fiind tineri. Ei veniseră să petreacă în popularul bar Le Constellation din Crans-Montana și și-au găsit acolo sfârșitul.

Scary, the club sits mostly underground with a relatively narrow entrance. Saw tens of injured people. Hope that everyone made it out alive. pic.twitter.com/Ih9mSyTRzl — MajeStyle | Telos Consilium (@MajeStyle_Telos) January 1, 2026

Cine sunt morții din incendiul din Crans-Montana

La cei 40 de oameni care au murit în incendiul din noaptea de Revelion se adaugă cel puțin 119 răniți. Mulți dintre ei se află încă în stare critică.

Iată ce se știe până acum despre victimele infernului din Crans-Montana:

Arthur (†16) – Mama lui l-a căutat zile întregi

Din noaptea de Revelion, Laetitia Brodard-Sitre, din vestul Elveției, și-a căutat fiul de 16 ani, pe Arthur. Pe rețelele sociale, mama și-a împărtășit disperarea. „Sper ca fotografia fiului meu să ajungă în toată lumea”, declara ea joi seara pentru Le Temps. Acum, vestea tristă este certă: Arthur nu a supraviețuit incendiului de la Crans-Montana.

Boxerul elvețian Benjamin J. (†18)

Printre victime se află și Benjamin J., în vârstă de 18 ani. Federația Elvețiană de Box, SwissBoxing, i-a adus un omagiu pe site-ul său. „Era un sportiv promițător și o personalitate luminoasă”, a transmis federația despre tânărul care făcea parte din Club Lausannois de Boxe.

Doliu pentru surorile elvețiene Alicia (†15) și Diana G. (†14)

Printre cele 40 de victime se numără și surorile Alicia și Diana G. Potrivit publicației Tachles, ele proveneau din regiunea Lausanne, dintr-o familie evreiască de origine italiană, fiind membre ale comunității evreiești. Cele două erau considerate de nedespărțit. Identificarea lor a avut loc duminică dimineața.

Un bodyguard sârbo-elvețian care a salvat mai mulți copii (†31)

Stefan I. (†31), cetățean sârbo-elvețian, lucra ca bodyguard la barul Le Constellation, potrivit mai multor surse din presa sârbă. Când a izbucnit incendiul, se afla la intrare. „Când primii clienți i-au spus ce se întâmplă și că este foc, a intrat și a scos mai mulți copii afară, apoi a intrat din nou și, în timpul acestei acțiuni de salvare, a rămas prins”, a relatat vărul său pentru postul RTS. Conform postului TV 4News, Stefan I. trăia și muncea în Elveția de peste 20 de ani.

Tânăr jucător de golf (†16) din Italia

Se crede că nici tânărul italian jucător de golf Emanuele Galeppini (†16) nu a supraviețuit incendiului. Federația Italiană de Golf a anunțat decesul pe site-ul său și pe rețelele sociale: „Federația Italiană de Golf îl deplânge pe Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a întruchipat pasiunea și valorile autentice. Emanuele, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Tânărul, care locuia în Dubai, figura pe lista persoanelor dispărute publicată de Ministerul italian de Externe și a fost prima victimă identificată. Totuși, unchiul său, Sebastiano Galeppini, neagă această informația pentru ziarul La Repubblica: „În acest moment, Emanuele este încă dat dispărut și așteptăm rezultatele testelor ADN”, susține bărbatul.

Eleva Chiara Costanzo (†16) din Milano

Chiara Costanzo venise la Crans-Montana împreună cu un grup de 15 tineri, relatează publicația Corriere della Sera. Plănuiau să sărbătorească Revelionul, iar vizita la barul Le Constellation fusese o „decizie de ultim moment”, după cum a povestit tatăl ei, pentru că în alte cluburi nu mai era loc.

Opt membri ai grupului au reușit să scape din flăcări, alți trei au fost grav răniți. Patru au fost dați dispăruți, printre care și Chiara. Acum, familia are confirmarea dureroasă: eleva italiană a murit în incendiu. „Fără niciun avertisment, lumea se prăbușește. Nu ești niciodată pregătit. Nu ai cum să fii”, a declarat tatăl ei.

Charlotte N. (†15) din Marea Britanie

Charlotte N. era elevă într-o școală din Hertfordshire, potrivit tabloidului britanic Metro. Familia a anunțat moartea ei duminică, printr-o postare pe rețelele sociale. Adolescentei i se pierduse urma inițial. Conform informațiilor, avea cetățenie israeliană, britanică și franceză. Familia a precizat că înmormântarea urma să aibă loc la Paris. La momentul tragediei, Charlotte lucra ca babysitter în Elveția.

Tatăl a doi copii, Giovanni P. (†), a murit în flăcări

Giovanni P. era originar din localitatea franceză de munte Fresse-sur-Moselle, dar trăia și muncea în Elveția, potrivit site-ului local Remiremontvallees. Fratele său a anunțat că bărbatul, tată a doi copii de 5 și 3 ani, a murit în incendiu. Lucra ca angajat într-un cazinou.

Lucrătoare sezonieră Cyane P. (†24)

Nici franțuzoaica Cyane P. nu a supraviețuit infernului. Ea lucra ca angajată sezonieră în stațiunea turistică. Potrivit Le Midi Libre, trupul ei a fost identificat de familie.

Studenta Noémie D. (†26) din Toulouse

Printre victime se află și Noémie D., studentă din Toulouse, care urma cursuri de administrarea afacerilor. Ea sărbătorea Revelionul în bar alături de o prietenă.

Matéo L. (†23) – DJ-ul din barul tragediei

Matéo L. era DJ-ul în seara în care a izbucnit incendiul. În unele videoclipuri de pe rețelele sociale, acesta poate fi văzut la pupitru, în timp ce focul cuprinsese deja tavanul barului Le Constellation.

22 din morți sunt din Elveția și aproape jumătate minori

Duminică seara, a venit confirmarea: toate victimele au fost identificate. 22 dintre cei morți sunt din Elveția și aproape jumătate dintre victime erau minori.

Elveția (22 victime)

o adolescentă de 14 ani

patru adolescente de 15 ani

trei adolescenți de 16 ani

o adolescentă de 16 ani

un adolescent de 17 ani

trei tineri de 18 ani

o tânără de 18 ani

un bărbat de 20 de ani

o tânără de 21 de ani

un bărbat de 21 de ani

două femei de 22 de ani

două femei de 24 de ani (dintre care una avea și cetățenie franceză)

un bărbat de 31 de ani.

Franța (8 victime)

un adolescent de 14 ani

o adolescentă de 15 ani (cu cetățenie israeliană și britanică)

un adolescent de 17 ani

un bărbat de 20 de ani

un bărbat de 23 de ani

o femeie de 26 de ani

o femeie de 33 de ani

un bărbat de 39 de ani

Italia (6 victime)

o adolescentă de 15 ani

o adolescentă de 16 ani

patru adolescenți de 16 ani (dintre care unul avea și cetățenia Emiratelor Arabe Unite)

Portugalia (o victimă)

o tânără de 22 de ani

Belgia (o victimă)

un adolescent de 17 ani

România (o victimă)

un tânăr de 18 ani

Turcia (o victimă)

un tânăr de 18 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE