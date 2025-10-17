Potrivit unei comunicări ANSVSA, măsura a fost luată în mod preventiv, din motive ce țin de siguranța alimentară.

Produsul vizat are următoarele caracteristici:

Cod EAN: 5941259016532

Denumire: Fasole cu cârnați 350g Maestro

Producător: Caroli Foods Group Pitești SRL

Lot: 250919

Data durabilității minimale: 18.11.2025

Și retailerii Carrefour și PROFI au confirmat retragerea produsului de la vânzare, inițiind procedura de rechemare de la clienți.

Astfel, cei care au achiziționat conservele din lotul afectat sunt sfătuiți să nu le consume, ci să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate. Restituirea contravalorii produsului se va face fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, în perioada 17 – 30 octombrie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE