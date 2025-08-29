Probleme de siguranță pentru femei

„Vin aici să înot și să mă relaxez, dar nu mă simt niciodată liberă. Tinerii se apropie intenționat de noi, uneori chiar atingându-ne în mod nepotrivit. Este o problemă recurentă și nu avem pe nimeni care să ne protejeze”, a declarat Faadumo Ahmed, o femeie care merge adesea pe plaja Lido.

Femeile înoată purtând haine islamice complete, inclusiv văl și rochie lungă, ceea ce poate îngreuna înotul și chiar deveni periculos în valuri. Aceste haine le fac și mai vulnerabile la hărțuire.

„Cu doar câteva zile în urmă, am fost martor la un incident în care o tânără a fost hărțuită și i s-au rupt hainele în mijlocul mării. A fost foarte tulburător”, a povestit Mahad Muse, un tânăr care vizitează frecvent plaja.

El a subliniat necesitatea prezenței forțelor de securitate și a unor legi stricte împotriva agresorilor.

Reacția autorităților somaleze

Potrivit unui raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), femeile din Somalia se confruntă cu bariere culturale și juridice în accesul la justiție.

Documentul menționează că „violența de gen rămâne un fenomen foarte prevalent și persistent care afectează femeile și fetele din Somalia”.

Probleme similare în alte zone

Hărțuirea femeilor în timp ce înoată nu se limitează doar la plajele maritime. În regiunea Hirshabelle, femeile se confruntă cu probleme similare când se scaldă în râul Shebelle.

„Nu ai cu cine să mergi, iar felul în care oamenii vorbesc despre fetele care înoată te face să te simți rușinată. Cuvintele lor te rănesc”, a declarat pentru El Pais Farhio, o fată în vârstă de 22 de ani.

Cu toate acestea, unii bărbați încă exprimă ostilitate față de ideea ca femeile să înoate în public.

„Este o rușine pentru familie. Dacă vor să înoate, ar trebui să o facă în privat”, a declarat Abdiweli, un bărbat în vârstă de 45 de ani.

„Vreau doar să înot, dar felul în care oamenii mă privesc și vorbesc despre mine mă face să mă simt rușinată și să vreau să fug. Simt că sunt pedepsită pentru că vreau să fiu liberă”, a explicat Ruun, o fată de 19 ani din Jowhar.