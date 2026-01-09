A apelat la prima persoană care i-a apărut pe o rețea de socializare

Miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 23.30, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj a fost sesizat prin apel de urgență 112 de un bărbat din județul Sibiu, că o femeie este agresată de soțul ei. Sibianul le-a spus oamenilor legii că a fost contactat de femeie, prin intermediul unei rețele de socializare, spunându-i adresa unde locuiește și solicitând ajutorul.

Se pare că numele acestuia a apărut primul în aplicație, iar femeie a apelat la el, fără să-l cunoască.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că femeia a fost, într-adevăr, agresată de către soțul ei.

Femeia s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu

În urma discuțiilor purtate cu polițiștii, aceasta a spus că ar fi fost agresată fizic de către soțul său, în vârstă de 32 de ani, în urma unor discuții contradictorii . Cu toate acestea, femeia s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

„În conformitate cu prevederile legale, polițiștii i-au aplicat femeii formularul de evaluare a riscului, rezultând că există un risc iminent asupra vieții și integrității corporale a acesteia, însă femeia s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Totodată, în urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj pentru Craiovaforum.ro

Agresorul a fost plasat sub control judiciar

Ulterior, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Victimele violenței domestice din România pot apela numărul unic national gratuit 0800.500.333 (HELPLINE) pentru sprijin, consiliere și îndrumare 24/7, oferit de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), asigurând confidențialitate. Există și numărul de urgență 112 pentru intervenții imediate și 119 pentru alte servicii de protecție.

