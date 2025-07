Evenimentul neobișnuit a avut loc în orașul Qingdao din provincia Shandong, China. O familie a descoperit că din ouăle cumpărate de la supermarket s-au născut 70 de pui. Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, incidentul a șocat familia Jiang. Femeia s-a întors acasă după doar două zile de absență și a fost întâmpinată de un spectacol incredibil.

În loc de liniștea casei sale, a auzit ciripitul puternic al puilor care se plimbau în toată bucătăria.

„Când m-am apropiat de ușă, am auzit piuituri – când am deschis-o, am rămas șocată, credeam că halucinez”, a povestit femeia.

Din cele 90 de ouă cumpărate, 70 au rezultat în pui sănătoși. Familia a cumpărat ouăle de la supermarket, așa cum este obișnuit în China.

În mod normal, aceste ouă sunt nefertilizate, făcând eclozarea puilor un fenomen extrem de rar. Temperaturile ridicate de vară au creat, se pare, condiții perfecte pentru procesul de incubație.

După șocul inițial, familia a improvizat un adăpost pentru pui folosind haine vechi. I-au hrănit cu terci de orez cald folosind o seringă. Toți puii au supraviețuit și sunt în stare bună de sănătate. Fiul femeii a păstrat doi pui ca animale de companie, în timp ce restul au fost transferați în satul familiei, unde vor fi îngrijiți de părinții ei.