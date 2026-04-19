O situație alarmantă surprinsă de camerele de supraveghere ale stației Gdańsk Rębiechowo a fost relatată pe pagina oficială de Facebook a Pomorska Kolej Metropolitalna.

În imagini se poate observa cum o femeie, preocupată de o conversație telefonică, a ajuns prea aproape de marginea peronului și a căzut pe șine, lovindu-se la cap.

„Din fericire, a reușit să se ridice și să ajungă pe peronul alăturat, unde s-a așezat pe o bancă. Șeful unui tren POLREGIO, aflat în apropiere după terminarea serviciului, i-a acordat primul ajutor, a chemat ambulanța și a rămas cu victima până la sosirea echipei medicale, însoțind-o apoi la ambulanță”, se menționează în postare.

Nu este clar dacă femeia intenționa să traverseze liniile de tren într-un loc nepermis sau dacă pur și simplu era distrasă de telefonul mobil.

Reprezentanții PKM au subliniat pericolul pe care îl poate reprezenta lipsa de atenție: „O clipă de neatenție poate costa sănătatea sau chiar viața. Publicăm aceste imagini pentru a preveni astfel de incidente”.

Autoritățile fac apel la prudență și la evitarea utilizării dispozitivelor mobile în situații care necesită concentrare maximă.

