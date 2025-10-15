Femeia furase artefactul grecesc în urmă cu 50 de ani

O femeie din Germania a returnat un artefact grec vechi de 2.400 de ani, pe care l-a furat în urmă cu peste 50 de ani de la locul de naștere al Jocurilor Olimpice. Obiectul a fost predat vineri, în cadrul unei ceremonii de repatriere la situl Olimpiei antice.

Relicva, un capitel de coloană ionică din calcar, măsoară aproximativ 23 cm înălțime și 85 cm lățime. Aceasta a fost sustrasă în urmă cu 50 de ani, din Leonidaion, o casă de oaspeți pentru atleți din secolul al IV-lea î.Hr., situată în sanctuarul Olimpiei din Grecia.

Reacția autorităților din Grecia după gestul femeii

Femeia a păstrat coloana antică de la vizita sa din anii 60. Oficialii au declarat că aceasta a predat artefactul Universității din Münster, Germania, care a organizat repatrierea sa.

Decizia femeii a fost inspirată de eforturile recente ale universității de a returna alte obiecte furate

„Universitatea din Münster s-a dovedit a fi un partener consecvent al Ministerului Culturii datorită angajamentului continuu al muzeului de a returna orice obiect despre care s-a constatat că a fost traficat ilegal”, a transmis Ministerul Culturii de la Atena.

Dr. Torben Schreiber, curator al Muzeului Arheologic din Münster, a declarat: „Nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este corect, etic și just”.

Grecia continuă să facă eforturi pentru repatrierea artefactelor

În ultimii ani, Münster a returnat și alte artefacte grecești, inclusiv un cap de marmură roman și o cupă a lui Spyros Louis, campion olimpic la primele Jocuri Olimpice moderne din Atena în 1896.

Secretarul general al Culturii din Grecia, George Didaskalou, a numit ceremonia de repatriere a coloanei un „moment deosebit de emoționant”. El a adăugat că „acest act demonstrează că cultura și istoria nu cunosc granițe, ci necesită cooperare, responsabilitate și respect reciproc”.

Eforturile Greciei de repatriere a artefactelor continuă, în special în ceea ce privește Frizele Parthenonului, aflate în prezent la British Museum. La începutul acestui an, o statuie de marmură veche de peste 2.000 de ani a fost descoperită într-un sac de gunoi, lângă Salonic. Un localnic a găsit artefactul în Neoi Epivates și a alertat imediat autoritățile.