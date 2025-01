Cel care a descoperit statuia fără cap, de 80 de centimetri, lângă un tomberon în Neoi Epivates, în afara celui de-al doilea oraș ca mărime al Greciei, este un locuitor.

Authorities in Greece are investigating after a 2,000-year-old marble statue was discovered wrapped in a trash bag and discarded among garbage bins this week. https://t.co/BxpDLGxvo7 — ABC News (@ABC) January 24, 2025

Bărbatul a predat statuia autorităților locale, care au contactat arheologi pentru a-i evalua semnificația.

Potrivit poliției, experții au stabilit, în urma unei evaluări inițiale, că piesa datează din epoca elenistică, o perioadă cuprinsă aproximativ între 320 și 30 î.Hr., marcată de o înflorire a artei și culturii după cuceririle lui Alexandru cel Mare.

An ancient marble statue of a woman believed to be more than 2,000 years old was found dumped near a cluster of garbage bins in Greece, kicking off a police investigation into potential illegal trafficking of ancient artifacts. https://t.co/EIA3TviBiN — The Washington Post (@washingtonpost) January 23, 2025

Statuia a fost trimisă către examinări suplimentare. În cele din urmă, aceasta va fi predată autorității locale pentru antichități, în vederea conservării și studiului.

A marble statue of a woman, believed to be more than 2,000 years old, was found abandoned in a garbage bag near the Greek city of Thessaloniki, the Associated Press reported on Wednesday quoting police sources.https://t.co/GGm5YpTjd0 — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) January 24, 2025

În acest caz, poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cine a aruncat statuia și a reținut temporar un bărbat pentru interogatoriu, care a fost ulterior eliberat fără acuzații.

