Persoana selectată urmează să lucreze pentru o „doamnă amabilă și independentă” care are reședințe în Doncaster și Londra. Pe lângă întreținerea locuințelor, angajatul va oferi și companie, relatează publicația britanică „Mirror”.

Conform anunțului de pe platforma HomeOrganisers, rolul combină întreținerea gospodăriei la un standard ridicat cu oferirea de sprijin practic și emoțional zilnic.

Candidatul ideal trebuie să fie „cald, pozitiv și sprijinitor” și să asigure susținere în timp ce respectă independența angajatorului.

„Această poziție se potrivește unei persoane cu experiență în gospodării private, care este confortabilă să lucreze independent și care apreciază să construiască o relație de lucru de încredere și de lungă durată”, se arată în descrierea postului.

Rolul este unul cu normă întreagă și include cazare complet asigurată, cu dormitor și baie private. Salariul oferit variază între 45.000 și 50.000 de lire sterline pe an. Printre sarcini se numără pregătirea meselor simple, proaspete și sănătoase, curățenia zilnică, spălatul și călcatul hainelor, gestionarea garderobei, menținerea ordinii și confortului în locuințe.

De asemenea, candidatul va trebui să însoțească angajatorul la diverse evenimente, cum ar fi vizite la teatru, ieșiri la masă, cumpărături sau evenimente culturale. Printre atribuții se regăsește și efectuarea unor drumuri cu mașina pentru întâlniri, comisioane sau alte deplasări, precum și însoțirea pe tren între locuințele din Doncaster și Londra.

Persoana trebuie să aibă experiență anterioară în curățenie într-o gospodărie privată, să fie organizată, de încredere și să aibă o atitudine proactivă. De asemenea, este necesar să aibă un permis de conducere valid și să fie confortabilă cu călătoriile frecvente, inclusiv cu șederi ocazionale în Monaco.

Anunțul subliniază că angajatorul își dorește o persoană care să poată gestiona cu încredere gospodăria și să creeze o atmosferă plăcută și pozitivă în jurul său: „Este un post ideal pentru cineva care apreciază să formeze o relație profesională bazată pe încredere”.

