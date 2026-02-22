Femeia este acuzată de crimă după ce a scris o carte despre moartea soțului

O mamă din Utah este acuzată de uciderea soțului ei și urmează să fie judecată într-un proces care începe luni, 24 februarie.

Kouri Richins, în vârstă de 35 de ani, fusese anterior lăudată pentru cartea sa în care vorbea despre moartea soțului. Prin volumul „Are You With Me?”, publicat în 2023, aceasta încerca să-și ajute cei trei fii să facă față pierderii tatălui lor.

Totuși, la scurt timp după lansarea cărții, Richins a fost arestată, fiind acuzată de uciderea soțului său, Eric Richins, în martie 2022, informează Independent. Procurorii o acuză pe femeia de 39 de ani că i-ar fi administrat lui Eric o doză fatală de fentanil, sub pretextul unui cocktail pe care acesta l-a consumat în locuința lor, relatează Independent.

Motivul din spatele crimei ar fi fost, conform anchetatorilor, datoriile mari acumulate de femeie. Aceasta ar fi sperat să obțină o sumă substanțială de bani prin încasarea asigurării după moartea soțului său.

Aceasta ar fi avut o relație extraconjugală și plănuia un viitor alături de amantul său. Kouri a pledat nevinovată la acuzațiile de crimă agravată, tentativă de omor, fals în acte, fraudă ipotecară și fraudă de asigurare.

Cum se apără mama acuzată că și-a omorât soțul

Avocații lui Richins, Wendy Lewis, Kathy Nester și Alex Ramos, au susținut într-o declarație că se așteaptă ca juriul să ia o decizie favorabilă după ce va auzi versiunea clientei lor.

„Kouri a așteptat aproape trei ani pentru acest moment: oportunitatea de a prezenta faptele în fața unui juriu, fără influența narațiunii procurorilor care a dominat titlurile de știri de la arestarea ei”, au afirmat avocații.

Aceștia susțin că faptele prezentate public sunt false și că nimic din ceea ce susțin anchetatorii nu s-ar fi întâmplat.

Ce s-a întâmplat în seara în care femeia și-ar fi ucis soțul

Pe 4 martie 2022, Kouri Richins a sunat la numărul unic de urgență, declarând că și-a găsit soțul „rece la atingere” la marginea patului, conform raportului poliției.

Eric Richins a fost declarat decedat, iar examenul medical ulterior a descoperit o doză de fentanil de cinci ori mai mare decât cea letală în sistemul său. Anchetatorii susțin că aceasta nu a fost prima încercare a lui Kouri de a-i lua viața soțului.

Mesajele trimise de femeie amantului au dat-o de gol

În februarie 2022, de Valentine’s Day, Eric Richins le-a spus prietenilor săi că s-a simțit rău după ce a mâncat un sandviș lăsat de soția sa.

El a avut reacții alergice severe, inclusiv urticarie și pierderea cunoștinței. După ce a luat un tratament de urgență, Eric i-a mărturisit unui prieten: „Cred că soția mea a încercat să mă otrăvească”.

Cu o zi după incident, Kouri Richins i-a trimis un mesaj amantului său, spunând: „Dacă ar putea pur și simplu să dispară… viața ar fi perfectă”.

Ce spun martorii cheie din procesul în care este implicată femeia

Printre martorii importanți ai acuzării se numără prietenul lui Eric și menajera familiei, Carmen Lauber, care ar fi furnizat pastilele de fentanil către Kouri Richins. Lauber le-a spus polițiștilor că Richins i-a cerut pastile mai puternice după incidentul din februarie.

Totuși, avocații apărării vor susține că Lauber a mințit pentru a obține protecție legală, având în vedere că a primit imunitate.

În plus, dealerul menajerei a declarat în 2023 că el a vândut alte substanțe, nu fentanil, și că era în închisoare și în proces de detoxifiere la momentul declarației.

Motivele pentru care femeia ar fi putut să-și omoare soțul

Conform procurorilor, problemele financiare ale lui Kouri Richins au fost un factor determinant în crimă. În octombrie 2020, Eric Richins a descoperit că soția sa avea un cont bancar gol, datorii de peste 1,8 milioane de dolari și era dată în judecată de un creditor.

Femeia acuzată de crimă ar fi deschis mai multe polițe de asigurare pe viața soțului, fără ca acesta să fie informat, cu beneficii totale de aproape 2 milioane de dolari.

În plus, ea este acuzată de falsificarea cererilor de împrumut, precum și de revendicarea frauduloasă a beneficiilor de asigurare după moartea lui Eric.

