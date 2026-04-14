Martorii au raportat scene șocante în care tinerii afectați păreau complet izolați de realitate, manifestând comportamente bizare. „Stăteau nemișcați, cu privirea pierdută, ca niște zombie. Nimeni nu se apropia de ei”, a povestit un locuitor din zona peninsulară, unde au fost observate astfel de cazuri. Situații similare au fost semnalate și în apropierea unei instituții din oraș, dar și în zona hotelului Continental.

Substanța periculoasă, cunoscută sub denumirea de Krokodil, afectează grav sănătatea fizică și mentală a utilizatorilor. Efectele includ o stare inițială de euforie intensă, urmată de sedare profundă și pierderea conștienței asupra mediului înconjurător. Cu toate acestea, utilizarea repetată poate duce la apariția unor leziuni grave pe piele, asemănătoare cu ulcerele, din cauza compușilor chimici extrem de toxici prezenți în acest drog.

Impactul asupra funcțiilor cognitive este la fel de îngrijorător. Consumatorii pot suferi de confuzie, pierderi de memorie și dificultăți de concentrare. În cazurile severe, pot apărea probleme respiratorii sau chiar insuficiență respiratorie. Comportamentele riscante și imprevizibile pe care le manifestă cei afectați sporesc temerile trecătorilor, care se feresc să intervină.

Fenomenul ridică semne de întrebare cu privire la măsurile preventive și la sprijinul oferit tinerilor vulnerabili.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat vineri, 7 martie, că situația consumului de droguri în școli este gravă și că se caută soluții pentru combaterea acestui fenomen. El a precizat că rolul principal în prevenție revine părinților și că aceștia sunt responsabili de educația copiilor lor.

