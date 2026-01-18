Fermierii își primesc banii pentru motorină

Ministrul Florin Barbu a confirmat că banii pentru motorina utilizată în agricultură și plățile destinate susținerii în cotă de până la 50% a cheltuielilor aferente consumului de energie necesar funcționării agregatelor pentru irigații folosite de producătorii agricoli vor ajunge la fermieri până la 15 februarie, potrivit Agrointel.ro.

„Atât la motorina utilizată în agricultură, trimestru III din 2025, cât și plata pe 50% la energie utilizată în sistemul de irigații, aceste sume vor fi decontate luna aceasta maxim până pe 15 februarie, pentru că putem plăti 1/12 pe legislație și ne încadrăm în aceste sume. Banii vor fi solicitați de la Ministerul de Finanțe, apoi sumele vor fi înglobate în bugetul general de 5 miliarde pe care noi îl solicităm pentru 2026 către Ministerul de Finanțe pentru agricultura din România”, a spus ministrul într-o emisiune difuzată pe 14 ianuarie la TVR 1.

Fermierii au avut timp până la 22 decembrie 2025 să depună cererile pentru a primi acest sprijin în anul 2026. Până la plățile din acest an, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) trebuie să le mai plătească fermierilor banii aferenți trimestrelor III și IV din 2025.



Ajutorul se acordă ca diferență dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina folosită la lucrările agricole mecanizate, iar valoarea este de 2,213 lei pentru fiecare litru de motorină.

263,5 milioane de lei – ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Încă de la sfârșitul lunii decembrie 2025, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) informa că, în următoarele zile, transferă suma de 263,5 milioane de lei în conturile fermierilor care beneficiază de ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, prin intermediul APIA.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), virează în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei în conturile fermierilor beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Plata se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 şi ale OMADR nr. 269/2025, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată în activităţile agricole eligibile”, anunța, pe 23 decembrie, MADR.

Acest sprijin financiar, în valoare de 2,213 lei/litru acordat sub formă de rambursare, este destinat unui număr de 15.517 fermieri. Cantităţile de motorină şi valoarea totală a ajutorului au fost stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 409/18.12.2025. Conform legislaţiei actuale, cantitatea maximă anuală de motorină ce poate fi decontată este de 410 milioane de litri.

