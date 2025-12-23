„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), virează în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei în conturile fermierilor beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Plata se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 şi ale OMADR nr. 269/2025, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată în activităţile agricole eligibile”, a anunțat ministerul, relatează News.ro.

Acest sprijin financiar, în valoare de 2,213 lei/litru acordat sub formă de rambursare, este destinat unui număr de 15.517 fermieri. Cantităţile de motorină şi valoarea totală a ajutorului au fost stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 409/18.12.2025. Conform legislaţiei actuale, cantitatea maximă anuală de motorină ce poate fi decontată este de 410 milioane de litri.

Ajutorul acordat fermierilor reprezintă o măsură esenţială pentru sprijinirea sectorului agricol, în special în contextul economic dificil. Acesta contribuie la reducerea costurilor de producţie şi sprijină menţinerea activităţilor agricole.

„Prin acest sprijin pentru motorina utilizată în agricultură, Ministerul Agriculturii asigură fermierilor resursele financiare necesare pentru continuarea lucrărilor din teren. Prin APIA, virăm aceste sume direct în conturile beneficiarilor, astfel încât agricultura românească să aibă stabilitate şi predictibilitate”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu.

Totodată, Uniunea Europeană pregătește schimbări importante pentru subvențiile APIA. Din 2028, plățile directe nu vor mai fi la fel pentru toată lumea iar fermierii mari, care primesc peste 100.000 de euro, vor pierde o parte din bani.

