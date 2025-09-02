Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara a anunțat că va scoate la licitație mașina pe 16 septembrie 2025, la ora 10.00, la sediul Compartimentului Valorificare Bunuri Confiscate în materie penală situat în localitatea Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 706, et. 7, jud. Timiș.

Detaliile tehnice ale autoturismului Ferrari F430 Spider:

Kilometri parcurși: 24.959;

Combustibil: Benzină;

An fabricație: 2006;

Capacitatea cilindrică: 4.308 centimetri cubi;

Putere: 490 cp;

Culoare: roșu;

Tracțiune: spate;

Cutie de viteză: automată;

Înmatriculat: nu;

Documente: Italia.

Autoturismul Ferrari F430 Spider, confiscat într-un dosar penal, va fi scos la licitație la Timișoara. Sursa foto: ANAF.

Prețul de pornire al licitației este de 706.500 lei (TVA inclus), adică aproximativ 138.000 de euro.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF la secţiunea Anunțuri – valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – organ de valorificare Timișoara.

