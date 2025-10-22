Polițiștii au fost sesizați pe 19 octombrie de o femeie care a reclamat că nepoata sa ar fi fost bătută de tatăl acesteia.

„În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul avea în grijă doi copii minori, mama aflându-se în străinătate. Din probele adunate, a rezultat că, în seara precedentă, aflat cel mai probabil sub influența alcoolului, bărbatul ar fi înțepat-o pe fetiță cu un cuțit în zona omoplatului”, a transmis IPJ Covasna.

Copila a fost transportată la spital pentru investigații, iar medicii au constatat că rănile nu îi pun viața în pericol.

„Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind deschis un dosar penal sub coordonarea unui procuror, pentru infracțiunea de violență în familie”, se mai precizează în comunicatul poliției.

Pe 20 octombrie, acesta a fost prezentat în fața instanței, iar judecătorul de drepturi și libertăți a aprobat cererea procurorilor de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE