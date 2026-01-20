În imaginile postate online, dar care ulterior au fost şterse, în urma unui val de reacţii negative, se vede cum o fetiţă aflată în braţele unei adolescente trage dintr-o ţigară electronică. Micuța închide ochii, iar apoi tuşeşte. Poliţia s-a autosesizat și a stabilit că fetele sunt surori, având 15 ani, respectiv 2 ani şi 7 luni.

„La data de 19 ianuarie a.c., poliţiştii oraşului Şomcuta Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video apărut pe o reţea de socializare, în care se observa o adolescentă care ţinea în braţe o minoră, ce folosea o ţigară electronică. Verificările efectuate au condus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteuşu Mic, surori de 15, respectiv 2 ani şi 7 luni”, a transmis, marţi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureş, potrivit News.ro.

Poliţia a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din cadrul Primăriei Satulung, din județul Maramureș, cu privire la acest caz.

„Siguranţa copiilor nu este un joc şi nici o sursă de divertisment pentru reţelele de socializare. Facem apel ca, în momentul în care vizualizaţi astfel de materiale pe reţele de socializare, să informaţi de îndată poliţia pentru a se dispune măsuri necesare de protecţia minorilor!”, a mai transmis Poliţia.

