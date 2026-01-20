În imaginile postate online, dar care ulterior au fost şterse, în urma unui val de reacţii negative, se vede cum o fetiţă aflată în braţele unei adolescente trage dintr-o ţigară electronică. Micuța închide ochii, iar apoi tuşeşte. Poliţia s-a autosesizat și a stabilit că fetele sunt surori, având 15 ani, respectiv 2 ani şi 7 luni.

„La data de 19 ianuarie a.c., poliţiştii oraşului Şomcuta Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video apărut pe o reţea de socializare, în care se observa o adolescentă care ţinea în braţe o minoră, ce folosea o ţigară electronică. Verificările efectuate au condus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteuşu Mic, surori de 15, respectiv 2 ani şi 7 luni”, a transmis, marţi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureş, potrivit News.ro. 

Poliţia a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din cadrul Primăriei Satulung, din județul Maramureș, cu privire la acest caz.

„Siguranţa copiilor nu este un joc şi nici o sursă de divertisment pentru reţelele de socializare. Facem apel ca, în momentul în care vizualizaţi astfel de materiale pe reţele de socializare, să informaţi de îndată poliţia pentru a se dispune măsuri necesare de protecţia minorilor!”, a mai transmis Poliţia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini de la cununia civilă a lui Radu Drăgușin. Fotbalistul s-a căsătorit cu Ioana Stan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este Irina, prima soție a lui Cristian Boureanu. Au divorțat când fiica lor avea trei ani din cauza infidelității ei și a violenței lui
Viva.ro
Cine este Irina, prima soție a lui Cristian Boureanu. Au divorțat când fiica lor avea trei ani din cauza infidelității ei și a violenței lui
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Unica.ro
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
GSP.RO
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Acte necesare pentru buletin, în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Știri România 14:41
Acte necesare pentru buletin, în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Vipan Kumar a fost externat de la Spitalul Județean din Craiova, iar donațiile continuă: „Iubesc oamenii din România”
Știri România 13:43
Vipan Kumar a fost externat de la Spitalul Județean din Craiova, iar donațiile continuă: „Iubesc oamenii din România”
Parteneri
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul.ro
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Elle.ro
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Impozitul pe care Vali Vijelie ar trebui să-l plătească în anul 2026 pentru cele 30 de apartamente pe care le are: „Nu am înțeles”
Stiri Mondene 14:51
Impozitul pe care Vali Vijelie ar trebui să-l plătească în anul 2026 pentru cele 30 de apartamente pe care le are: „Nu am înțeles”
Imagini de la cununia civilă a lui Radu Drăgușin. Fotbalistul s-a căsătorit cu Ioana Stan
Exclusiv
Stiri Mondene 14:46
Imagini de la cununia civilă a lui Radu Drăgușin. Fotbalistul s-a căsătorit cu Ioana Stan
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
ObservatorNews.ro
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax.ro
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Politică 19 ian.
Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Politică 19 ian.
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința