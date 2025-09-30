Adică dosare cu șină, capsatoare, pixuri, mape, caiete dictando și de matematică, perforatoare și multe alte articole de birotică care, anul viitor, fiind consumate, vor face probabil obiectul unui nou contract. O altă achiziție importantă pe care se duc alte milioane de lei sunt cartușele de toner pentru imprimante. 

Papetărie de sute de mii de lei

ABC Suppplies SRL este firma care se bucură că a câștigat, la începutul lunii septembrie, consistentul contract prin care va furniza ministerului, condus de PSD-istul Ciprian Constantin Șerban, materialele consumabile în valoare de aproape 850 de mii de lei.

Ciprian Constantin Șerban. Foto: Dumitru Angelescu
Ciprian Constantin Șerban. Foto: Dumitru Angelescu

Acum cinci ani, ABC Supplies a mai avut un contract similar, tot cu Ministerul Transporturilor, în valoare de 590.952,4 lei.

Pe lângă Ministerul Transporturilor, ABC Supplies a mai avut, anul acesta, 31 de contracte mici cu CFR SA Sucursala Regionala CF București doar pentru a livra cartușe de toner pentru imprimante. Cel mai mare contract este de 7.120 de lei, iar cel mai mic, de 78 de lei. Dar însumate, ajung la aproape 50.000 de lei.

Tot anul anul acesta, firma lui Sebastian Ion a mai ciupit un contract de 8.670 de lei cu Spitalul C.I. Parhon din Iași, căruia i-a vândut papetărie.

„Regele” cartușelor cu toner

ABC Supplies SRL a fost fondată la sfârșitul anului 2006 de Sebastian Ion și Dumitru Daniel Moruz.

Cel din urmă a părăsit firma în anul 2011 și își vede separat de contractele lui cu statul mai ales prin firma Mida Soft Business SRL, dar și prin Toko SRL (în care s-a asociat în 2023).

Dacă firma Toko SRL a avut, doar în acest an, în jur de 125 de contracte mici care însumate dau o cifră măricică, Mida Soft Business a beneficiat de peste o sută doar în luna septembrie. Numărul contractelor din bani publici din acest în care a fost implicată Mida Soft Business se învârte în jurul cifrei de 1.000, conform platformei sicap.ai. 

Chiar dacă multe sunt sume modice, de la câteva sute la câteva zeci de mii de lei, printre acestea există și în jur de 50 de contracte cu sume cuprinse între o sută de mii și jumătate de milion de lei și vreo 20 cu valori între 500.000 și un milion de lei. 

Cele mai mari contracte, de peste un milion de lei, au fost încheiate de Mida Soft Business cu Primăria Onești (2,8 milioane de lei), cu Primăria Buhuși (1,6 milioane de lei), cu Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (un milion de lei) și cu Primăria Satu Mare (16,1 milioane de lei) pentru computere sau echipamente IT, iar pentru cartușe de toner pentru imprimante cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (în jur de două milioane de lei din trei contracte), cu STS (1,584 milioane de lei), cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA (1,4 milioane de lei ), cu Poșta Română (1,55 milioane de lei), cu Ministrul Agriculturii (în jur de trei milioane de lei în două contracte) și cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (3 milioane de lei).

Dumitru Daniel Moruz mai lucrează și prin alte firme cu statul. De exemplu, Bring Solutions SRL a avut doar în acest an 50 de contracte mărunte, dar însumate ajung la zâteva zeci de mii de lei. 

Momentum Automotive SRL, o altă firmă în care Moruz este asociat, a vândut, în 2021, pneuri în valoare de aproape 50 mii de lei către diferite instituții de stat.

Waste Management Audit SRL (care și-a schimbat denumirea, în 2023, în World Green SRL și care acum este în proces de dizolvare) l-a avut printre asociați, alături de Moruz, pe Valentin Tobolocea, membru AUR și candidat la parlamentare din Vrancea la alegerile de anul trecut.

Acuzatori în „Trofeul calității”

Revenind la Sebastian Ion, patronul firmei care servește Ministerul Transporturilor, acesta a fost asociat în mai multe firme. 

De exemplu, Combox Delivery SRL, fondată în anul 2004 de Vlad Vasile Dumitru. După un an, în firmă intră și Sebastian Ion, care, în anul 2008, își cedează părțile către Asesoft Distribution SRL, firmă controlată atunci de Sebastian Ghiță, care rămâne asociată timp de patru ani, iar anul trecut a fost radiată.

O altă firmă interesantă este Smart Trading Prest SRL, fondată de domnul Ion în anul 2004, în comuna Budeasa, județul Argeș. La aceeași adresă au funcționat și alte firme foarte prezente în contracte din bani publici și controlate de Adrian Iancu. 

Sebastian Ion este finul lui Adrian Iancu și ambii au fost martori ai acuzării în dosarul „Trofeul calității în construcții” instrumentat de DNA și care l-a înfundat pe fostul premier Adrian Năstase, în 2012. Până în 2020, Smart Trading Prest SRL a beneficiat de mai multe contracte cu multe instituții de stat.

Membri familiei Iancu sunt asociați în mai multe firme care trăiesc din bani publici. Silver Trading Partners SRL a avut anul trecut un profit de 190.000 de lei, iar acum cinci ani, Simona Florina Ionescu și-a cesionat părțile către partenerul de afaceri Marian Nani.

În Silver Trading SRL, Simona Florina Ionescu este asociată cu Eugen Enache. În 2013, Silver Trading a câștigat contractul de patru milioane de euro pentru construirea clădirii Centrului Integrat de Tehnologii Avansate cu Laseri (cel cu laserul de la Măgurele).

În 2015, pe numele lui Eugen Enache a fost emis mandat de reţinere. Tribunalul Argeş a dispus apoi încetarea procesului penal împotriva Silver Trading, pentru că firma a plătit prejudiciul şi a scăpat de pedeapsă. Eugen Enache, unul dintre asociaţi şi cel care a semnat, în calitate de director, contractul cu Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, a fost condamnat, în acelaşi dosar, la trei ani de închisoare pentru spălare de bani.

Adrian Iancu mai este asociat cu Eugen Enache în firma General Muntenia AG SRL și a mai făcut afaceri cu acesta în Energo Med Muntenia SRL (firmă cu alte multe contracte din bani publici).

Printre altele, familia Iancu este implicată și la Berăria H, cunoscutul local din Parcul Herăstrău.

În Mod Global Impact SRL, firma lui Adrian Iancu Omnia Distribution SRL a fost asociată cu Nicolae Cristian Bălășoi, actual consilier local al comunei Cotmeana din partea USR. Anul acesta, Mob Global Impact a primit un contract în valoare de peste patru milioane de lei de la Primăria Pitești.

Peste 200 de milioane de euro aruncați pe consumabile

Statistic, din 2007 și până în prezent, instituțiile de stat au încheiat sute de mii de contracte în valoare totală de 758.411.720 de lei (151.682.344 de euro) pentru achiziționarea de cartușe de toner pentru imprimante.

Contract cartușe toner

Iar în ultimii cinci ani, pentru „Papetărie”, de la bugetul public s-au dus 277.194.746 de lei (55.438.949 de euro).

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse.

