Exerciţiile, programate în perioada 12 – 16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, în contextul în care Kremlinul se pregătește pentru o posibilă confruntare directă cu NATO.

„Trebuie să luăm în serios exerciţiile din apropierea graniţelor NATO şi UE. Atât ţările vecine, cât şi NATO în sine le tratează cu cea mai mare seriozitate”, a declarat viceministrul lituanian al apărării Tomas Godliauskas. „Lituania şi aliaţii noştri sunt pregătiţi, uniţi şi vor monitoriza îndeaproape evoluţia situaţiei, fiind gata să răspundă dacă va fi necesar”, a dat asigurări oficialul lituanian de rang înalt.

Observatorii occidentali vor folosi Zapad 2025 pentru a evalua gradul de pregătire al armatei ruse la mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă în Ucraina.

Reacția NATO

Ca răspuns, statele membre NATO care se învecinează cu Rusia organizează propriile exerciţii militare. Tarassis 25 implică zece ţări nord-europene membre NATO, în timp ce Lituania organizează propriul exerciţiu de apărare naţională, numit Thunder Strike.

Polonia organizează în cursul acestei săptămâni Iron Defender-25, la care participă 30.000 de soldaţi. „Polonia va răspunde exerciţiilor Zapad 2025 într-un mod adecvat”, a declarat viceministrul apărării Cezary Tomczyk într-o intervenție la postul de radio RMF.

Rusia organizează exerciţiile militare Zapad aproximativ o dată la patru ani din 1999 încoace. Deși, oficial, sunt exerciţii defensive, totuși cel din 2009 a prevăzut simularea unui atac nuclear asupra Varşoviei, apoi cel din 2021 a dus la o concentrare masivă de forţe ruse în Belarus, care au fost utilizate câteva luni mai târziu pentru lansarea invaziei din Ucraina.

Având în vedere îngrijorarea crescândă că Rusia ar putea intensifica războiul în curs cu Ucraina atacând un membru al Alianţei Nord-Atlantice – posibil una din ţările baltice -, NATO urmăreşte cu mare atenţie dacă Zapad 2025 oferă indicii despre o viitoare ofensivă rusă, după cum spune Tomas Janeliunas, profesor la Institutul de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Vilnius.

„NATO monitorizează foarte atent activitatea militară a Rusiei. Nu vedem nicio ameninţare militară imediată la adresa vreunui aliat NATO. Cu toate acestea, rămânem vigilenţi. Este de aşteaptat ca scenariile acestor exerciţii să indice tipul de război pentru care se pregăteşte Rusia împotriva Occidentului”, a transmis Alianța Nord-Atlantică.

Militarii ruși, poziționați pe ambele părți ale Coridorului Suwalki

Organizatorii Zapad 2025 susţin că exerciţiile lor nu vor depăşi 13.000 de militari și vor acoperi districtele militare Moscova şi Leningrad din Rusia, exclava Kaliningrad, regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Barents şi Belarus.

Trupele ruse şi belaruse vor exersa, între altele, planificarea utilizării așa-ziselor sisteme de rachete cu capacitate nucleară Oreşnik. Rusia desfăşoară, de asemenea, alte trei exerciţii separate cu ţări membre ale Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), mascând dimensiunea reală a exerciţiilor. CSTO include Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.

Unele exerciţii – în apropierea satului belarus Goja şi în Dobrovolsk din Kaliningrad – vor avea loc la doar câteva zeci de kilometri de Polonia şi Lituania. Trupele vor fi poziţionate şi pe ambele părţi ale Coridorului Suwałki, fâşia de 70 de kilometri dintre Belarus şi Kaliningrad, considerată pe scară largă unul dintre cele mai vulnerabile puncte din Europa.

Riscuri de escaladare

Serviciile lituaniene de informaţii militare se aşteaptă ca până la 30.000 de soldaţi să participe la Zapad 2025 – mult mai puţini decât în 2021, când au participat aproximativ 200.000 de soldaţi. Potrivit lui Tomas Janeliunas, acesta este un efectiv departe de ceea ce ar avea nevoie Rusia pentru a ataca un stat membru NATO, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, Moscova ar putea folosi exerciţiile pentru a testa reacţia NATO la provocări precum încălcarea spaţiului aerian, atacuri cibernetice sau chiar sabotarea infrastructurii civile, evaluând cât de repede ar putea răspunde aliaţii şi dacă ar atribui responsabilitatea Rusiei. Acest lucru creşte pericolul unei escaladări.

„Este foarte posibil ca anumite semnale (…) să fie interpretate ca un atac real asupra ţărilor NATO. Trebuie să înţelegem un lucru simplu: în timpul exerciţiilor militare, când armele sunt pregătite, este adesea dificil să distingem simularea de acţiunea militară reală”, a afirmat profesorul lituanian.

Viceministrul Godliauskas dă asigurări la rândul lui că Lituania este capabilă să diferenţieze ameninţările. „Avem capacitatea de a observa şi de a răspunde, precum şi de a face diferența între un accident şi o ameninţare reală”, a spus el.

În pofida acestui fapt, Godliauskas atrage atenţia că „este nerealist să ne aşteptăm la o probabilitate zero de incursiuni aeriene”.

În iulie, două drone au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, iar ţara baltică şi-a închis recent spaţiul aerian de-a lungul frontierei cu Belarus până la 1 octombrie.

