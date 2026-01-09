„N-am avut nicio discuţie nici cu premierul pe Mercosur. De când am respins acel memorandum nesemnat către MAE, din acel moment, eu ca și ministru nu ştiu ce s-a întâmplat cu acel memorandum. Nu am avut nicio discuţie la nivel de Coaliţie despre Mercosur. În momentul de față nu se face politică pe acest subiect. Singura temere a PSD este politica agricolă care poate fi distrusă în România și la nivelul UE. PSD n-a fost împotriva Mercosur, ci a solicitat garanţii pentru fermierii şi procesatorii români”, a spus Florin Barbu.

El a precizat că speră că acest subiect va fi discutat săptămâna viitoare în ședința de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR și a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români. „Ministrul Economiei ar fi trebuit să informeze premierul şi preşedintele cum carnea de pui se comercializează la un preţ de 4 ori mai mic decât cel de pe teritoriul UE. La carnea de vită de 3 ori mai mic. Asta ar însemna direct faliment al zootehniei din România”, a adăugat Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai explicat că fermierii români au respectat condițiile privind creşterea animalelor, impuse de Uniunea Europeană, dar statele din America Latină (Mercosur) nu au obligaţia să respecte standardele impuse fermierilor din UE și de aici pot apărea probleme de sănătate.

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat vineri, 9 ianuarie, Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria au fost singurele țări care s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Pe scurt, în urma Acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.

Blocul Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

