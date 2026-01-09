Blocul Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma acestui Acord UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay vor crește concurența și vor pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară.

„Decizia Ministerului de Externe de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români”, au transmis social-democrații, cu referire la instituția condusă de Oana Țoiu (USR).

„PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească. Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii”, se arată în comunicat.

Drept urmare, partidul condus de Sorin Grindeanu i-a cerut premierului PNL, Ilie Bolojan, să spună „dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur”.

„PSD va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni. Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor”, au mai spus social-democrații.

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în pofida opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria nu au fost de acord cu acest acord, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE