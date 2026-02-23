Florin Barbu, ministrul agriculturii, prins cu minciuna despre România, „cel mai mare exportator de carne de pui din UE”

Ministrul a făcut această declarație în contextul unei discuții despre acordul comercial Mercosur și impactul acestuia asupra agriculturii românești. Acesta a făcut declarația pentru a sublinia forța sectorului avicol românesc și pentru a argumenta de ce importurile masive de carne de pui din America Latină ar putea destabiliza piața locală.

Ce verificăm

Dacă România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de pui.

Verificare

Conform Comisiei Europene, în 2025 Polonia a fost cel mai mare exportator de carne de pui din Uniunea Europeană cu o masă de 556.620 de tone de pui sub diferite forme (congelat, proaspăt, măruntaie de pui etc).

România, în schimb, a exportat în anul 2025 numai 43.040 de tone de pui, cu aproximativ 92,27% mai puțin decât a exportat Polonia în același an.

Așadar, declarația ministrului agriculturii nu are bază factuală. Polonia a fost de fapt pe primul loc în topul exportatorilor de pui din UE, nu România.

Performanțe bune la export

Potrivit unui comunicat de presă din noiembrie 2025 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în primele zece luni ale anului 2025 România a exportat carne de pasăre către piețe din afara Uniunii Europene în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, contribuind la un an record pentru sectorul zootehnic.

Aceste performanțe se înscriu într-un context mai larg de creștere a exporturilor de produse agricole, inclusiv de ovine și bovine vii. Rezultatele sunt atribuite reformei sistemului de subvenții, investițiilor de peste 3 miliarde de euro și mai multor strategii de sprijin dedicate sectorului avicol prin Planul Strategic PAC 2023-2027.

Chiar și așa, România nu a ajuns primul exportator de carne de pui din UE.

Planul Național pentru agricultura românească

Planul Național Strategic PAC 2023-2027 este strategia României prin care se stabilește modul în care sunt utilizate fondurile europene destinate sectorului agricol.

Planul are ca obiective modernizarea satului românesc și creșterea competitivității fermelor prin asigurarea securității alimentare și a viabilității economice a fermelor, sprijinirea tinerilor fermieri în mediul rural prin granturi dedicate, susținerea practicilor agricole care protejează biodiversitatea și solul, precum și stimularea utilizării tehnologiilor moderne în procesele de producție.

Sectorul avicol reprezintă una dintre cele mai industrializate ramuri ale zootehniei românești, având o pondere importantă în securitatea alimentară și ocuparea forței de muncă.

Concluzie

Afirmația ministrului agriculturii este falsă.

