În consecință, Rusia a deschis o anchetă împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind „acuzații de facilitare a activităților teroriste”, a relatat marți ziarul rus de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB).

„Acţiunile şefului Telegram, P. Durov, sunt investigate în cadrul unui dosar penal pe baza unei infracţiuni prevăzute la articolul 205.1, partea 1.1 (asistenţă la activităţi teroriste) din Codul penal al Rusiei”, a scris ziarul rus într-un articol care „se bazează pe materiale furnizate de FSB din Rusia”.

Russia investigates Telegram founder Pavel Durov as part of a criminal case that accuses him of facilitating „terrorist activities” https://t.co/OZCilD05Ro pic.twitter.com/laPfh54QFV — TRT World (@trtworld) February 24, 2026

Telegram, care este utilizat pe scară largă în Rusia și în fostele republici sovietice, a respins în ultimele zile o serie de acuzații formulate de Rusia, potrivit cărora aplicația ar fi un refugiu pentru activități infracționale și ar fi compromisă de serviciile de informații occidentale și ucrainene.

Aplicația Telegram susţine că are peste un miliard de utilizatori activi la nivel global, iar Moscova încearcă să îi determine pe ruşi să treacă la aplicaţia susţinută de stat cunoscută sub numele de MAX, care a fost lansată în urmă cu aproape un an.

La începutul acestei luni, Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, pentru a-i forța pe ruși să folosească Max, aplicația de mesagerie a statului.

Facebook și Instagram sunt blocate oficial în Rusia din 2022, după ce compania Meta a fost declarată organizație extremistă, iar accesul la acestea este posibil doar prin rețele private virtuale (VPN). De asemenea, WhatsApp este în prezent restricționat și dificil de folosit fără rețele private virtuale.

