WhatsApp, deținută de Meta, a acuzat această decizie ca fiind o încercare de a forța peste 100 de milioane de utilizatori din Rusia să treacă la „o aplicație de supraveghere de stat”.

„Încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori de la o comunicare privată și sigură este un pas înapoi și nu poate duce decât la mai puțină siguranță pentru oamenii din Rusia”, a transmis WhatsApp într-un comunicat.

„Continuăm să facem tot ce putem pentru a menține utilizatorii conectați”, a mai transmis aplicația de mesagerie.

Această mișcare vine după ce autoritățile ruse au restricționat și mai mult accesul la Telegram, motivând lipsa siguranței. Telegram, care are în Rusia un număr de utilizatori similar cu cel al WhatsApp, a fost criticată de Kremlin pentru refuzul de a stoca datele utilizatorilor ruși pe teritoriul țării, așa cum cere legea.

Începând cu anul 2025, guvernul rus a impus preinstalarea aplicației dezvoltate de stat, numită Max, pe toate dispozitivele noi vândute în țară. Această aplicație, descrisă ca fiind similară cu WeChat-ul din China, combină funcții de mesagerie și servicii guvernamentale, dar fără criptare.

De asemenea, angajații din sectorul public, profesorii și elevii au obligația de a utiliza aplicația Max. Pavel Durov, directorul general al Telegram și om de afaceri rus, a acuzat că aceste restricții au scopul de a forța utilizatorii să adopte aplicația de stat pentru „supraveghere și cenzură politică”.

„Restricționarea libertății cetățenilor nu este niciodată răspunsul corect”, a scris Durov online, menționând că Iranul a încercat o strategie similară cu Telegram, dar utilizatorii au găsit modalități de a ocoli interdicțiile.

Pe lângă măsurile împotriva WhatsApp și Telegram, aplicațiile Meta precum Instagram și Facebook au fost blocate în Rusia încă din 2022, după ce compania a fost desemnată drept organizație extremistă. Accesul la acestea este posibil doar prin rețele private virtuale (VPN).

Potrivit agenției Tass, WhatsApp urmează să fie blocată permanent în Rusia în acest an. Oficialul rus Andrei Svintsov a declarat că „astfel de măsuri dure” sunt „absolut justificate” în contextul reglementărilor impuse de stat.

