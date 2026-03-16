Fostă videochatistă, acum polițistă

O polițistă din Ilfov, angajată de doi ani la Serviciul de Eliberare a Cazierelor, este în centrul unei anchete interne după ce superiorii săi au aflat că, în perioada 2016-2019, a lucrat într-un studio de videochat.

Înainte de angajarea sa în Poliție, femeia a fost verificată de Departamentul de Control Intern, care însă nu a identificat nicio neregulă.

Reprezentanții IPJ Ilfov au declarat pentru Observatornews.ro că polițista nu mai avea niciun cont activ pe platformele de videochat în momentul angajării.

Agenta ar fi continuat să primească bani de la vechi clienți

Cu toate acestea, investigația actuală ar avea în vedere informații suplimentare.

Surse apropiate cazului susțin că polițista ar fi păstrat legătura cu persoane din industria respectivă și ar fi primit sume de bani, majoritatea provenind din străinătate, în schimbul unor fotografii sau videoclipuri.

În prezent se desfășoară o anchetă pentru a se stabili dacă femeia își poate continua activitatea în Poliție.