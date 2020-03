De Mihai Niculescu,

Aura Danielescu a fost schimbată acum câteva zile de la șefia Inspectoratului Școlar Timiș iar în locul ei a fost numit consilierul județean liberal Marin Popescu, care își va prelua atribuțiile de luni, arată tion.ro.

Social-democrata Aura Danielescu a condus Inspectoratul Școlar Timiș în ultimii șapte ani

Ea i-a scris un mesaj ministrului Educației Monica Anisie, pe care l-a făcut public pe Facebook.

„Bună seara! Probabil nu o să citești mesajul meu la această oră! Mă adresez sub această formă pentru că, pentru mine, nu mai ești Ministra mea! Ești un profesor și atât, o persoană care mi s-a adresat mie, pe nume, de atâtea ori și la care, acum doresc să mă adresez la fel. Nu vreau să inoportunez! Am văzut, de câteva minute, că ai decis să fiu eliminată din grupul ISG! (grupul inspectorilor școlari generali – n.r.). Țin să-ți reamintesc că până duminică, inclusiv, ar fi fost normal să am acces! Nu s-a produs încă predarea-primirea și actul oficial nu a ajuns la ISJ! Nici pentru mine și nici pentru Marin Popescu! Ar fi trebuit să nu mă mai mire nimic în țara asta! Cu toate acestea, nu îmi vine să cred cu câtă ușurință te scapi de oameni! M-am înșelat mult în privința ta!” i-a scris ministrului educației fosta șefă a Inspectoratului județean Timiș.

Aura Danielescu se consideră victima „urii” ministrului educației.

„M-a costat mult adevărul întotdeauna, dar, așa sunt eu! Acum, cu tine, îl plătesc deja… deci ura ta fără margini nu mai are cum să mă ajungă! Să nu uiți, însă că toate pe lumea aceasta se plătesc! Nu plecăm nici unii fără să ne achităm! Rău faci, Monica, rău vei primi! Pe mine mă apără Dumnezeu și tatăl meu, așezat lângă EL! Pe tine? Nu știu zău cât timp te vei putea apăra tu!”, a mai scris Aura Danielescu.

Aura Danielescu a fost susținută de sute de profesori din Timiș care au trimis câte o scrisoare președintelui României Klaus Iohannis și ministrului Educației Monica Anisie, prin care le cer acestora să nu o schimbe din fruntea Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

„P.S. Mesajul meu, îl consider o scrisoare deschisă! Așa că, de mâine, pe considerentul că dacă ți-ai permis să mă elimini din rândul generalilor, mai repede cu câteva zile, mă consider liberă și eu să spun ce gândesc, ce simt și ce cred despre tine!

Nu mă las călcată în picioare, pentru că nu merit! Pentru că, spre deosebire de tine, eu iubesc învățământul din tot sufletul! Nu sunt un om rău, dar, mă lupt cu răutatea altora, în încercarea de a face o lume mai bună! Voi depune, luni, o plângere la CNCD! Voi invoca schimbarea mea pe criterii politice! E o discriminare clară și voi face uz de capacitatea de înțelegere a unor profesioniști! Și…ne vedem la Strasbourg! La Comisia pentru drepturile omului! Voi da un ton în țara asta că e vremea schimbării! Că indiferent de Guvern și partid politic ați putea avea bunul simț ca după 30 de ani să lăsați școlile să se dezvolte! Să nu le mai furați, copiilor, dreptul la o educație de calitate! Să nu-i mai transformați în ceea ce sunt, pentru a fi ușor de manipulat, în ziua votului! Spre deosebire de tine, eu sunt capabilă să-ți mulțumesc pentru colaborare! Așa cum a fost ea!”, a conchis Aura Danielescu.

