La echipa de pe malul mării a activat până de curând, ca director sportiv, și fostul internațional Plamen Ghetov (66 de ani), care a luat șortul cu care marele Diego Maradona a jucat în meciul cu bulgarii de la Campionatul Mondial din 1986.

Familia unui alt internațional bulgar, Aian Sadakov (n.r. – 1961 – d. 2017), are tricoul lui „Dieguito” din acel meci, pe care a primit o ofertă de 800.000 de euro și a refuzat-o.

Spartak Varna a cucerit un singur titlu în Bulgaria, în 1932. În actualul sezon, „Șoimii” au 3 egaluri și două eșecuri în primele 5 etape (locul 13 din 16).

Ultrașii l-au dezbrăcat și l-au bătut pe fostul antrenor

Problemele „Șoimilor” au început în 2024. La finalul lui septembrie, proprietarul Pavlin Nikolov a plecat, după ce un grup de ultrași l-a dezbrăcat și l-a bătut pe fostul antrenor, Kyriakos Georgiou, în timpul unei ședințe de pregătire, a relatat Blitz.

Clubul avea datorii față de o companie deținută de Nikolov. Raportul financiar al echipei Varna pentru 2023 arăta existența unei datorii către „Intercom Group OOD”, de 2.636.000 de leva (1,34 de milioane de euro). Omul de afaceri deține o participație importantă la companie.

CA cu bodyguarzi la ușă

Pe 1 noiembrie 2024, a avut loc o adunare generală extraordinară a Asociației, „în ciuda încercărilor de a sabota activitatea Adunării Generale din partea vicepreședintelui CA, Asen Milanov, care a angajat o companie de securitate pentru a împiedica intrarea unora dintre membri, întâlnirea a avut loc cu succes, cu respectarea tuturor cerințelor legale”. Atunci, afaceristul Alexander Evtimov a fost ales noul președinte al CA, însă era o conducere temporară, după cum anunța clubul, într-un comunicat oficial citat de Sportal.

În mai 2025, după ce renunțase la echipă, Nikolov a fost la un pas să se întoarcă, a notat Gol, după ce el a achitat cele mai urgente datorii care zdruncinau licența clubului pentru acest sezon.

„Spartak Varna, din nou liberă”

Ulterior, pe 27 iulie 2025, cu patru zile înainte să înceapă noul sezon, după o altă adunare extraordinară, Alex Iliev, președintele ONG-ului „Tribuna Sokol” și consilier municipal, și Krasimir Zafirov, veteran și fost antrenor al echipei, au fost instalați președinți.

„Spartak Varna este din nou liberă din punct de vedere legal. Deși totul s-a întâmplat în ultimul moment, deși obligațiile sunt grele, ambiguitățile – multe, iar situația pare aproape imposibilă – am făcut primul și cel mai important pas: am eliberat clubul din capcana legală în care era prins”, a spus Iliev, preluat de Budna Varna.

Singurul nostru scop a fost să punem capăt războiului, nebuniei și acestei diviziuni umilitoare. Să deschidem ușile tuturor celor care au dorința, planul, voința și oportunitățile de a ajuta. Să-i dăm lui Spartak o șansă de a fi salvat. Drumul va fi dificil. Dar există deja o șansă. O șansă la normalitate. O șansă la un viitor.

„Suntem într-o situație infernală”

„Suntem într-o situație grea, o nouă perioadă infernală, să-i spun așa. Toți jucătorii importanți au plecat. Au rămas 2 sponsori și suporterii, mereu alături de noi”, ne-a explicat Serghei Petrov, ofițer de presă la Spartak, în momentul în care ne înmâna acreditarea pentru meciul cu Botev Vrața (1 august).

„Sper că vei vedea un meci frumos. Scopul nostru e să supraviețuim”, insistă ofițerul de presă. A fost 1-1 cu Vrața, cu gol egalizator în prelungiri, iar Spartak are 3 egaluri și două eșecuri în primele 5 etape.

Petrov știe ce vorbește. În ultimii 15 ani, Spartak a trecut prin perioade complicate.

15 ani de fuziuni, căutări și promovarea în prima ligă după 12 ani

În 2010, Spartak a retrogradat în grupa bulgară Nord-Est V (liga a 3-a) din cauza incapacității de a respecta cerințele pentru o licență. Drept urmare, sub o nouă conducere, clubul a fost reînregistrat ca Spartak 1918 după o fuziune formală cu un alt club de fotbal din Varna – Vladislav, un club de amatori fondat cu un an mai devreme, în 2009, dar cu licență.

O lună mai târziu, ultrașii lui Spartak au format un nou club preluând FC Topolite. Echipa deținută de fani a terminat turul pe locul doi, după Spartak 1918, și, din cauza problemelor financiare, și-a oprit participarea. Ultrașii au boicotat în următorii ani actuala conducere a echipei Spartak 1918, neasistând la meciuri.

O nouă echipă a fost fondată pe 17 mai 2015 de consiliul fondator condus de legendele lui Spartak, în frunte cu Atanas Atanasov și Traian Diankov. Noua echipă a început din liga a 3-a. Pe 11 octombrie 2015, noua echipă a semnat un contract de sponsorizare cu UltraGas.

Diankov, omagiat după ce a murit în timpul unui antrenament

Pe 3 iulie 2016, Trayan Diankov a fost numit noul manager al echipei și urma să conducă echipa, însă pe 1 august 2016, a murit în urma unui atac de cord în timpul unui antrenament de pe stadionul Lokomotiv. De altfel, la 8 ani de la moartea sa, la meciul cu Botev Vrața a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui.

Pe 26 noiembrie 2016, managerul Atanas Atanasov a anunțat că noul club va fuziona cu vechiul Spartak 1918 pentru „a avea un singur Spartak”. Fuziunea a fost operată pe 25 iunie 2017.

La sfârșitul sezonului 2018/2019, Spartak a promovat în liga a doua, dar a terminat pe penultimul loc și retrogradat.

ABBA și regele „liberelor”

În sezonul 2020-2021, Spartak s-a întors în sfârșit pe stadionul său renovat și a reușit din nou să revină în liga a doua. Un an mai târziu, își asigura prezența în eșalonul de elită, după 12 ani de absență.

A retrogradat imediat, pe „a urca” din nou pe prima scenă anul trecut.

Considerat cel mai bun executant de lovituri libere din istoria fotbalului bulgar, Plamen Ghetov, 66 de ani, 25 de selecții și 4 goluri la națională, e unul dintre cei mai importanți jucători care au trecut pe la Spartak Varna, fiind crescut la școala de fotbal a clubului din Varna.

Golurile sale din preliminariile Cupei Mondiale din 1986 împotriva Iugoslaviei sunt de neuitat, iar la Cupa Mondială din 1986 a marcat contra Coreei de Sud, ajutând echipa lui Ivan Vuțov să se califice din grupe prima dată în istoria sa.

A lăsat în urmă o carieră excepțională de peste 20 de ani, cu 475 de meciuri și 249 de goluri. A fost golgheterul primei ligi – 1985 și 1993, cu câte 26 de goluri în fiecare sezon, și campion al Bulgariei cu Levski (1993). A fost cel mai bun și mai tehnic jucător bulgar în sezonul 1992/1993.

Până anul trecut, Plamen Ghetov a fost director sportiv la Spartak Varna.

Plamen Ghetov, cu fularul echipei din Varna. Foto: spartakvarna.bh

Legenda fotbalului bulgar, Plamen Ghetov, a dezvăluit, la podcastul „Kod Sport”, realizat de jurnaliștii Vladimir Pamukov și Krasimir Minev și citat de Dnes, că marele Diego Armando Maradona (n. 1950 – d. 2020) i-a dat lenjeria intimă după meciul dintre Bulgaria și Argentina, 0-2, la Campionatul Mondial din 1986, din Mexic.

„Maradona era cu mingea pe linia de tușă și înconjurat de trei dintre jucătorii noștri – unul în spatele lui, unul în fața lui și unul pe lateral. M-am gândit: l-am prins. Dar în clipa următoare Diego a luat brusc mingea spre el, a avansat puternic și a pătruns pe flanc. Doi dintre cei trei coechipieri ai mei au rămas pe loc”, a rememorat Plamen, care a dezvăluit, într-un interviu pentru Tema Sport, că a jucat cu ruptură de ligamente la Mondialul mexican.

„M-am accidentat la antrenament. Nu știam gravitatea situației. Ivan Vuțov și medicul Dimitar Șoilev mi-au ascuns. Mi-au făcut injecții și am uitat de durere. Timp de șase luni, părul de pe picior nu mi-a crescut acolo unde făcusem injecții. Am aflat despre ruptura de ligament intern abia în septembrie”, a spus fostul fotbalist.

Jos chiloții!

Ghetov a povestit că, după meci, i-a cerut tricoul lui „Dieguito”, dar el i-l dăduse lui Aian Sadakov, adversarul direct de pe teren.

Maradona a așteptat pe holul vestiarului ca fiecare dintre jucătorii noștri să-l salute. Eu eram ultimul care merge acasă. Și merg așa și uite – Diego mă așteaptă. Ne salutăm și… se juca cu un bandaj. Și-a scos pantalonii scurți și mi i-a dat mie. Apoi, eu i-am oferit coechipierul Hristo „Tata” Kolev. E fan Maradona.

Cât s-a oferit pe tricoul obținut de Sadakov

800.000 de euro a fost oferta pentru tricoul lui Maradona de la meciul cu Bulgaria, sumă pe care fiii lui Sadakov, Erol și Aian junior, ar fi putut-o primi, în 2022, de la un colecționar, potrivit BgDnes.

În 1986, Maradona a cucerit titlul suprem cu Argentina. Tricoul în care a înscris cel mai controversat gol din carieră la Campionatul Mondial din 1986, a fost vândut, în 2022, la o licitație organizată de Casa Sothebys, cu 9.284.536 dolari, devenind astfel cel mai scump articol sportiv vândut la o licitație, potrivit Forbes. Tricoul albastru cu dungi verticale bleu, cunoscut în lumea fotbalului drept „La mano de Dios”, a fost în posesia lui Steven Hodge, mijlocaș în naționala Angliei în partida din 1986.

„L-am cam enervat în timpul meciului. Cu vreo zece secunde înainte de final, l-am lovit neintenționat. Iar apoi, după ce a fluierat arbitrul, am vrut să fac schimb de tricouri cu el. Mi l-a luat și l-a aruncat în iarbă. Dar nu m-am supărat. Am schimbat cu Batista”, a povestit Iosif Rotariu, pentru Adevărul, ce s-a întâmplat după România – Argentina 1-1, la Coppa del Mondo 1990.

Tricoul lui Sadakov a fost expus doar de două ori, o dată pentru fanii lui Lokomotiv Plovdiv și o dată pentru un film de televiziune.

Maradona, dreapta, în duel cu Sadakov, la Campionatul Mondial din 1986, în Argentina – Bulgaria 2-0. Foto: Profimedia

„Hoții ne-au spart casa”

„Hoții ne-au spart casa pentru a fura tricoul. Dar era într-un loc sigur”, a explicat Erol, fiul fostului fotbalist bulgar decedat la 55 de ani, în 2017, care are statuie la Plovdiv.

Tricoul lui Maradona și tricoul lui Sadakov

El a mărturisit că a purtat tricoul când era mic și juca fotbal cu cei de vârsta lui: „Atunci nu știam ce valoare are”.

Gata cu tricoul. Ne întoarcem la Varna, după Spartak Varna – Botec Vrața 1-1. Fanii aplaudă golul egalării, venit în prelungiri, și cântă „Perspektiva”. Soarele apune blând peste arenă și, probabil, mângâie marea, care nu e prea departe.

Tricoul lui Maradona face minimum 800.000 de euro, dar chiloții, cât costă chiloții lui Maradona? Probabil o sumă care ar ajuta financiar clubul din Varna să mai trăiască un sezon.

În 1986, Maradona, aici la finalul meciului cu Bulgaria, a cucerit titlul mondial cu Argentina. Foto: Profimedia

