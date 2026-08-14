Resturi de drone descoperite și la Costineşti

Tot vineri dimineaţa, un alt fragment de dronă a fost găsit la Costineşti, aproape de locul unde, pe 13 august, fusese identificată o dronă lângă un dig.

Anchetatorii care gestionează cazul iau în calcul drept ipoteză principală posibilitatea ca fragmentul identificat vineri să se fi desprins chiar din drona observată cu 24 de ore în urmă. Primele evaluări tehnice au confirmat că piesa găsită nu avea încărcătură explozivă și nu prezenta un risc pirotehnic direct pentru oamenii din apropiere.

Dronă prăbușită în Munții Măcinului, aproape de localitatea Greci

O dronă s-a prăbușit vineri, 14 august, în apropierea localității Luncavița, județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. După prăbușire s-a produs o explozie urmată de un incendiu, iar populația din județele Tulcea și Galați a fost avertizată prin RO-Alert. Aparatul nu a fost detectat de sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale.

Resturile dronei care s-a prăbușit vineri în nord-vestul județului Tulcea au fost descoperite ulterior în Munții Măcinului, lângă localitatea Greci, unde au lăsat urme de arsură pe o suprafață restrânsă. MApN a trimis la fața locului o echipă de specialiști cu un elicopter militar pentru a evalua și neutraliza fragmentele, iar perimetrul a fost securizat.

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